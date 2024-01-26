Центр Уфы сковали пробки задолго до час-пика

Сама сложная ситуация — на дорогах, примыкающих к улицам Заки Валиди. Возле «Телецентра» невозможно движение по улице Мажита Гафури от улицы Коммунистической до улицы Пушкина. Последняя «стоит» от Аксакова до Новомостовой. Значительные проблемы возникают у водителей, пытающихся проехать по улице Карла Маркса, Свердлова, Аксакова, Коммунистической.