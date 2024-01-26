Центр Уфы сковали пробки задолго до час-пика

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Начиная с 14:00 центр столицы Башкирии «застрял» в пробках. По данным сервиса 2GIS, заторы достигли 7 баллов.
Сама сложная ситуация — на дорогах, примыкающих к улицам Заки Валиди. Возле «Телецентра» невозможно движение по улице Мажита Гафури от улицы Коммунистической до улицы Пушкина. Последняя «стоит» от Аксакова до Новомостовой. Значительные проблемы возникают у водителей, пытающихся проехать по улице Карла Маркса, Свердлова, Аксакова, Коммунистической.
Дороги вокруг Гостиного двора полностью окрашены в «бордовый цвет». Пробка распространяется до Центрального рынка и съезда на проспект Салавата Юлаева.
О причинах в мэрии ответили следующим образом:
— Видимо, автотрафик больше, чем обычно. Возможно, из-за этого затруднено движение.
Власти сообщили о том, что в выходные будет перекрыт подъезд к одной из важных железнодорожных станций Уфы.