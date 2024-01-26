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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Во время обеда в центре Уфы образовались пробки

Центр Уфы сковали пробки задолго до час-пика

26 января 2024, 09:31
Фото: Midjourney

Во время обеда в центре Уфы образовались пробки

Один из сервисов оценивает уровень заторов в 7 баллов.

Начиная с 14:00 центр столицы Башкирии «застрял» в пробках. По данным сервиса 2GIS, заторы достигли 7 баллов.

Сама сложная ситуация — на дорогах, примыкающих к улицам Заки Валиди. Возле «Телецентра» невозможно движение по улице Мажита Гафури от улицы Коммунистической до улицы Пушкина. Последняя «стоит» от Аксакова до Новомостовой. Значительные проблемы возникают у водителей, пытающихся проехать по улице Карла Маркса, Свердлова, Аксакова, Коммунистической.

Фото: Скриншот / 2gis.ru

Дороги вокруг Гостиного двора полностью окрашены в «бордовый цвет». Пробка распространяется до Центрального рынка и съезда на проспект Салавата Юлаева.

О причинах в мэрии ответили следующим образом:

— Видимо, автотрафик больше, чем обычно. Возможно, из-за этого затруднено движение.

Власти сообщили о том, что в выходные будет перекрыт подъезд к одной из важных железнодорожных станций Уфы.

В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции
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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Радий Хабиров#Пробки#Идэль Гумеров
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В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции
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