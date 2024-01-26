mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

На митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова в Уфе пришло около тысячи человек

Целая толпа: тысячи человек пришли на митинг-концерт в Уфе в поддержку Хабирова

26 января 2024, 09:15
Фото: mkset.ru

На митинг-концерт в поддержку Радия Хабирова в Уфе пришло около тысячи человек

Основная цель мероприятия заключается в поддержке главы Башкирии и выражении единства многонационального народа республики.

Сегодня в столице Башкирии проводится концерт в поддержку Главы Башкирии Радия Хабирова. Артисты республики, такие как автор-исполнитель Рамиль Бадамшин, легендарный актёр Башдрамтеатра Фидан Гафаров, ансамбль имени Файзи Гаскарова и популярные исполнители Рустам Гиззатуллин, Дияна Ишниязова, Ильнур Хайруллин, Тимур Рамазанов, этно-проект «Зайнетдин», Загит Кунафин (MC Bash), проект «Дарман», группы «Павильон», «Караван-сарай» и другие, выступают перед народом.

По данным с камер Ufanet, на площади перед зданием телецентра собрались тысячи горожан и гостей со всей республики.

Напомним, что общественные деятели и деятели культуры выступили в роли инициаторов данного мероприятия. Главная цель митинга-концерта — выражение поддержки политике главы республики, который выступает за единство республики.

Фото: скрин с камер Ufanet
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт#Хабиров#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции
Сегодня, 05:58
«Игнорируйте»: глава Демского района Уфы сделал важное заявление
Сегодня, 05:48
Жители Башкирии смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением
Сегодня, 04:00
Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу
Вчера, 06:10
Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим
Вчера, 07:09
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
Вчера, 04:58