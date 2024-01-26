Целая толпа: тысячи человек пришли на митинг-концерт в Уфе в поддержку Хабирова

Сегодня в столице Башкирии проводится концерт в поддержку Главы Башкирии Радия Хабирова. Артисты республики, такие как автор-исполнитель Рамиль Бадамшин, легендарный актёр Башдрамтеатра Фидан Гафаров, ансамбль имени Файзи Гаскарова и популярные исполнители Рустам Гиззатуллин, Дияна Ишниязова, Ильнур Хайруллин, Тимур Рамазанов, этно-проект «Зайнетдин», Загит Кунафин (MC Bash), проект «Дарман», группы «Павильон», «Караван-сарай» и другие, выступают перед народом.