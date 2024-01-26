Целая толпа: тысячи человек пришли на митинг-концерт в Уфе в поддержку Хабирова

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Сегодня в столице Башкирии проводится концерт в поддержку Главы Башкирии Радия Хабирова. Артисты республики, такие как автор-исполнитель Рамиль Бадамшин, легендарный актёр Башдрамтеатра Фидан Гафаров, ансамбль имени Файзи Гаскарова и популярные исполнители Рустам Гиззатуллин, Дияна Ишниязова, Ильнур Хайруллин, Тимур Рамазанов, этно-проект «Зайнетдин», Загит Кунафин (MC Bash), проект «Дарман», группы «Павильон», «Караван-сарай» и другие, выступают перед народом.
По данным с камер Ufanet, на площади перед зданием телецентра собрались тысячи горожан и гостей со всей республики.
Напомним, что общественные деятели и деятели культуры выступили в роли инициаторов данного мероприятия. Главная цель митинга-концерта — выражение поддержки политике главы республики, который выступает за единство республики.