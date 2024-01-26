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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

В выходные в Башкирии потеплеет до -7 градусов

Температурные колебания: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

26 января 2024, 08:44
Фото: 1MI

В выходные в Башкирии потеплеет до -7 градусов

Данные прогноза погода по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.

Жителей Башкирии в выходные ожидают новые колебания температуры. Башгидромет представил прогноз погоды на ближайшие дни.

Завтра, 27 января, температура воздуха днем поднимется до -7°. Однако ночью ожидается резкое похолодание до -22°. Местами в субботу ожидается небольшой снег. Ветер южный, умеренный.

В воскресенье 28 января, метеорологи прогнозируют температуру до -7 и -8° днём. Температура воздуха ночью -12, -17°, при прояснениях до -22°. Ветер также южный, умеренный.

#Общество#Башкирия#Уфа#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Холодная погода#Башгидрометцентр
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