Температурные колебания: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Жителей Башкирии в выходные ожидают новые колебания температуры. Башгидромет представил прогноз погоды на ближайшие дни.
Завтра, 27 января, температура воздуха днем поднимется до -7°. Однако ночью ожидается резкое похолодание до -22°. Местами в субботу ожидается небольшой снег. Ветер южный, умеренный.
В воскресенье 28 января, метеорологи прогнозируют температуру до -7 и -8° днём. Температура воздуха ночью -12, -17°, при прояснениях до -22°. Ветер также южный, умеренный.