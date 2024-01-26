Стоит весь центр: Уфа встала в пробках во время митинг-концерта в поддержку Хабирова

По данным сервиса, самая сложная ситуация — в центре города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Пугачёва, Заки Валиди, Октябрьской революции, Гафури, Коммунистическая. Также движение затруднено по проспекту Октября и Уфимскому Шоссе.