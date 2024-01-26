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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В центре Уфы образовались заторы задолго до вечера

Стоит весь центр: Уфа встала в пробках во время митинг-концерта в поддержку Хабирова

26 января 2024, 08:12
Фото: Midjourney

В центре Уфы образовались заторы задолго до вечера

Данные о ситуации на дорогах публикует сервис «Яндекс. Карты».

В обед пятницы, 26 января, на дорогах Уфы образовались автомобильные заторы. На данный момент сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность дорог в пять баллов из десяти возможных.

По данным сервиса, самая сложная ситуация — в центре города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Пугачёва, Заки Валиди, Октябрьской революции, Гафури, Коммунистическая. Также движение затруднено по проспекту Октября и Уфимскому Шоссе.

Ранее Mkset сообщал, что в связи с проведением 26 января в Уфе концерта в поддержку Радия Хабирова в Уфе временно изменится схема движения в центре города.

Фото: Яндекс.карты
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