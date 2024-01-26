Стоит весь центр: Уфа встала в пробках во время митинг-концерта в поддержку Хабирова

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В обед пятницы, 26 января, на дорогах Уфы образовались автомобильные заторы. На данный момент сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность дорог в пять баллов из десяти возможных.
По данным сервиса, самая сложная ситуация — в центре города. Среди наиболее загруженных на данный момент улиц — Пугачёва, Заки Валиди, Октябрьской революции, Гафури, Коммунистическая. Также движение затруднено по проспекту Октября и Уфимскому Шоссе.
Ранее Mkset сообщал, что в связи с проведением 26 января в Уфе концерта в поддержку Радия Хабирова в Уфе временно изменится схема движения в центре города.