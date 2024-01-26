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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Пятьдесят тысяч человек пришло на митинг-концерт за единство Башкортостана

Пятьдесят тысяч человек пришло на митинг-концерт за единство Башкортостана

26 января 2024, 11:58
Фото: Иван Васючков / mkset.ru
Цифры называют организаторы мероприятия.

На митинг-концерт «За многонациональный, единый, дружный Башкортостан» пришло более 50 тыс человек. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Напомним, сегодня в центре Уфы прошло мероприятие, лозунгами которого стали «Zа Россию», «Zа Башкортостан». На него приехали жители районов и городов республики, некоторых из них привозили автобусами. Судя по камерам видеонаблюдения и фотографиям с места событий, площадь перед Телецентром едва смогла вместить всех желающих посетить концерт и послушать выступления Радия Хабирова, а также музыкантов и активистов-общественников.

Фото: Иван Васючков / mkset.ru

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#Политика#Общество#Город#Уфа#Митинг#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович
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