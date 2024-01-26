Пятьдесят тысяч человек пришло на митинг-концерт за единство Башкортостана

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
На митинг-концерт «За многонациональный, единый, дружный Башкортостан» пришло более 50 тыс человек. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Напомним, сегодня в центре Уфы прошло мероприятие, лозунгами которого стали «Zа Россию», «Zа Башкортостан». На него приехали жители районов и городов республики, некоторых из них привозили автобусами. Судя по камерам видеонаблюдения и фотографиям с места событий, площадь перед Телецентром едва смогла вместить всех желающих посетить концерт и послушать выступления Радия Хабирова, а также музыкантов и активистов-общественников.
Глава региона призвал граждан «строить Башкортостан вместе». Главная цель торжественного события — выражение всенародной поддержки главы республики