Пятьдесят тысяч человек пришло на митинг-концерт за единство Башкортостана

Напомним, сегодня в центре Уфы прошло мероприятие, лозунгами которого стали «Zа Россию», «Zа Башкортостан». На него приехали жители районов и городов республики, некоторых из них привозили автобусами. Судя по камерам видеонаблюдения и фотографиям с места событий, площадь перед Телецентром едва смогла вместить всех желающих посетить концерт и послушать выступления Радия Хабирова, а также музыкантов и активистов-общественников.