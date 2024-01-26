Буцаев: Для исследования еще 400 полигонов с отходами нужно минимум 10 дронов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Для решения этой проблемы РЭО планирует закупить 12 комплектов дронопортов с беспилотниками за счет выделенных правительством 168 миллионов рублей. Беспилотные аппараты будут оснащены лидарами — технологией дистанционного зондирования, которая позволяет делать специальные снимки полигонов. На основе этих изображений создаются цифровые модели местности, которые помогут определить остаточную вместимость полигона и его срок службы, передает 56orb.ru.
Согласно постановлению Правительства РФ от 20 января на закупку дронов в текущем году будет выделено 60 миллионов рублей, 107 миллионов рублей пойдет на их аренду, а еще 1 миллион рублей будет направлен на аренду дронов в 2025 году.
Беспилотные летательные аппараты применяются для обнаружения незаконных свалок, мониторинга полигонов и оценки состояния объектов. Они также позволяют составить точный прогноз по эксплуатации таких объектов. В будущем беспилотники смогут использоваться для мониторинга строительства экопромышленных парков.
Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров сообщил о готовности специализированной информационной системы для создания цифровых моделей полигонов. Эта система позволит составлять наиболее точные прогнозы по использованию и развитию объектов.
На данный момент в России оцифрованы более трети из всех 800 действующих полигонов.