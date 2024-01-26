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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Большинство иностранных студентов в Башкирию приехало из Средней Азии

Большая часть студентов в Башкирии вынуждена платить за обучение в вузах

26 января 2024, 13:10
Фото: Midjourney

Большинство иностранных студентов в Башкирию приехало из Средней Азии

Общая численность студентов превысила 200 тыс человек.

В 2023-2024 учебном году в университетах Башкирии учится 105 тыс студентов. Об этом рассказали в Башкортостанстате. 101,1 тыс из них обучаются в государственных вузах.

В начале учебного года в университеты поступили 31,5 тыс обучающихся. Большая их часть — 59% — оказалась вынуждена платить за обучение, поступив по договорам о платном предоставлении услуг. На одно бюджетное место приходилось 8,9 человек.

83,7% студентов являются гражданами России. Однако в вузах Башкирии представлены выходцы из многих стран, в основном — из Средней Азии. Из 4 652 иностранных студентов-выходцев ближнего зарубежья, 2020 — граждане Туркменистана. За ними следуют выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Дальнее зарубежье представляют 4 551 человек, из них почти 3 тыс студентов — из Индии. Затем идут такие государства, как Египет, Китай, Иран, Йемен, Ирак, Нигерия, Вьетнам.

В колледжах и техникумах проходят обучение 107,7 тыс студентов.

2023 год ознаменовался высокой инфляцией. Повсеместный рост цен может привести и к тому, что подорожает обучение в университетах. Недавно мы узнали от ректора УУНиТ Вадима Захарова, что абитуриентам и студентам нужно приготовиться к повышению затрат на учёбу на 5%.

Вузы России повышают стоимость обучения: что ждет студентов УУНиТ в Уфе
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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Студенты#Идэль Гумеров#Башкортостанстат
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