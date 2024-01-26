Большая часть студентов в Башкирии вынуждена платить за обучение в вузах

2023 год ознаменовался высокой инфляцией. Повсеместный рост цен может привести и к тому, что подорожает обучение в университетах. Недавно мы узнали от ректора УУНиТ Вадима Захарова, что абитуриентам и студентам нужно приготовиться к повышению затрат на учёбу на 5%.