Большая часть студентов в Башкирии вынуждена платить за обучение в вузах

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В 2023-2024 учебном году в университетах Башкирии учится 105 тыс студентов. Об этом рассказали в Башкортостанстате. 101,1 тыс из них обучаются в государственных вузах.
В начале учебного года в университеты поступили 31,5 тыс обучающихся. Большая их часть — 59% — оказалась вынуждена платить за обучение, поступив по договорам о платном предоставлении услуг. На одно бюджетное место приходилось 8,9 человек.
83,7% студентов являются гражданами России. Однако в вузах Башкирии представлены выходцы из многих стран, в основном — из Средней Азии. Из 4 652 иностранных студентов-выходцев ближнего зарубежья, 2020 — граждане Туркменистана. За ними следуют выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Дальнее зарубежье представляют 4 551 человек, из них почти 3 тыс студентов — из Индии. Затем идут такие государства, как Египет, Китай, Иран, Йемен, Ирак, Нигерия, Вьетнам.
В колледжах и техникумах проходят обучение 107,7 тыс студентов.
2023 год ознаменовался высокой инфляцией. Повсеместный рост цен может привести и к тому, что подорожает обучение в университетах. Недавно мы узнали от ректора УУНиТ Вадима Захарова, что абитуриентам и студентам нужно приготовиться к повышению затрат на учёбу на 5%.