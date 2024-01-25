«Зря ждали два года»: жители Уфы раскритиковали нечищеную улицу Комсомольскую

Уфимец пожаловался на не чищенные дороги в городе. Так по словам автора жалобы на улице Комсомольской, которую расширяли в три ряда, можно ехать только по одной полосе, а всё из-за снега и припаркованных автомобилей. Уфимец выражает свое недовольство, отмечая, что они уже два года ждали реконструкцию дороги, но в итоге все напрасно. Жители Уфы в комментариях поддерживают автора и шутя пишут, что расширяли дорогу именно для того чтобы её не чистить.