«Зря ждали два года»: жители Уфы раскритиковали нечищеную улицу Комсомольскую

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Уфимец пожаловался на не чищенные дороги в городе. Так по словам автора жалобы на улице Комсомольской, которую расширяли в три ряда, можно ехать только по одной полосе, а всё из-за снега и припаркованных автомобилей. Уфимец выражает свое недовольство, отмечая, что они уже два года ждали реконструкцию дороги, но в итоге все напрасно. Жители Уфы в комментариях поддерживают автора и шутя пишут, что расширяли дорогу именно для того чтобы её не чистить.
Mkset обратился в пресс-службу мэрии Уфы за комментарием по поводу ситуации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, что дорожные работы улицы Комсомольской начались в сентябре 2019 года. Жители Уфы с нетерпением ждали открытия дороги, однако работы затягивались. Техническое открытие улицы состоялось в августе 2021 года.