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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Жители Уфы огорчены состоянием улицы Комсомольской

«Зря ждали два года»: жители Уфы раскритиковали нечищеную улицу Комсомольскую

25 января 2024, 13:36
Фото: БашДТП

Жители Уфы огорчены состоянием улицы Комсомольской

Жители Уфы ждали реконструкцию улицы два года

Уфимец пожаловался на не чищенные дороги в городе. Так по словам автора жалобы на улице Комсомольской, которую расширяли в три ряда, можно ехать только по одной полосе, а всё из-за снега и припаркованных автомобилей. Уфимец выражает свое недовольство, отмечая, что они уже два года ждали реконструкцию дороги, но в итоге все напрасно. Жители Уфы в комментариях поддерживают автора и шутя пишут, что расширяли дорогу именно для того чтобы её не чистить.

Mkset обратился в пресс-службу мэрии Уфы за комментарием по поводу ситуации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Напомним, что дорожные работы улицы Комсомольской начались в сентябре 2019 года. Жители Уфы с нетерпением ждали открытия дороги, однако работы затягивались. Техническое открытие улицы состоялось в августе 2021 года.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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