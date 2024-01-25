Заснеженные дороги, ядовитый смог и 115 конфликтных случаев в школах Башкирии

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Жители Стерлитамака, а также ряда других городов республики пожаловались на качество воздуха. В соцсетях они рассказали о смоге и химическом запахе, попросив у властей разобраться в сложившейся ситуации. На жалобы отреагировал региональный Роспотребнадзор. Обращения, связанные с загазованностью в Стерлитамаке, поступили и на горячую линию Роспотребнадзора Башкирии. Специалисты отобрали пробы воздуха на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий и в спальных районах.
Сильные снегопады создали преграду на пути между деревнями Нижнеташево и Зириково, парализовав передвижение местного населения и прервав их поездки на работу и учебу. Игнорируемые властями, которые не откликнулись на многочисленные обращения, сельчане были вынуждены отложить свои повседневные дела и 22 января организовать самостоятельную очистку дорог. О факте самоорганизации и разочаровании в ответе от властей сообщила одна из жительниц через социальные сети, подчеркнув, что их призывы о помощи оставались без отклика.
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине. Воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту «Уфы» в 08:28 по местному времени. Службы аэропорта отработали штатно, — отметили в пресс-службе.
Ранее в рамках рабочей поездки в Казахстан Радий Хабиров посетил соборную мечеть Астаны. Во время посещения культового сооружения глава республики также рассказал о планах властей по продолжению строительства уфимской соборной мечети — «Ар-Рахим». По его словам, в настоящий момент завершается обследования здания мечети, после чего планируется закупить строительные материалы и возобновить работы.
Ольга Панчихина, Уполномоченная по правам ребенка в регионе, затронула проблематику конфликтной обстановки в учебных заведениях в рамках своего доклада на заседании Курултая, прошедшем сегодня, 25 января. В течение года она фиксировала 115 обращений, связанных с разногласиями среди учащихся, а также между их родителями и учителями. Ольга Панчихина подчеркнула важность индивидуального подхода к каждому конфликту и необходимость внимания к мнению всех заинтересованных сторон. Она также выразила убеждение, что вовлечение старших учеников в процесс урегулирования спорных вопросов могло бы предотвратить многие из этих конфликтов. В докладе отмечается, что преобладающее число запросов исходило от граждан Уфы, который составили 42% от внесенных обращений.
В центре Уфы сотни детей могут оказаться на улице посреди зимы. Дело в том, что городская администрация отказалась продлевать с Центром образования «Солнечный круг» договор аренды, который истекает 2 февраля. О том, что школа останется без помещения, руководство узнало лишь накануне Нового года. Мы восстановили цепочку событий и обнаружили, что ситуация, в которой оказались замешанными несколько инстанций, началась с анонимной жалобы. Подробнее в материале Mkset.