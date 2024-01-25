Житель Башкирии погиб, выполняя работы в подземном руднике

Напомним, по данным Гострудинспекции РБ, за девять месяцев погибло 24 работника, что на 10 человек меньше, чем год назад. Наиболее резонансный случай произошёл на птицефабрике «Башкирская», где слесаря-ремонтника намотало на ленточный механизм.