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Posted 25 января 2024, 09:16

Published 25 января 2024, 09:16

Modified 25 января 2024, 09:36

Updated 25 января 2024, 09:36

32-летний электрогазосварщик погиб на подземном руднике в Башкирии

Житель Башкирии погиб, выполняя работы в подземном руднике

25 января 2024, 09:16
Фото: 1MI.

32-летний электрогазосварщик погиб на подземном руднике в Башкирии

Об этом сообщает региональная Гострудинспекция.

В Башкирии погиб 32-летний работник АО «Бурибаевский ГОК». Мужчина, занимавшийся электросварочными работами, находился на горизонте 480 метров, когда произошло обрушение горной массы. В результате обрушения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информацию об инциденте подтвердили на предприятии. Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибшего, а также обязуется оказать им всю необходимую помощь.

«О произошедшем уведомлены правоохранительные и надзорные органы, которым со стороны администрации Бурибаевского ГОКа будет оказано полное содействие в установлении обстоятельств трагедии», — прокомментировал АО «Бурибаевский ГОК».

Напомним, по данным Гострудинспекции РБ, за девять месяцев погибло 24 работника, что на 10 человек меньше, чем год назад. Наиболее резонансный случай произошёл на птицефабрике «Башкирская», где слесаря-ремонтника намотало на ленточный механизм.

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