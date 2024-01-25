Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» теперь доступны в онлайн-кинотеатрах

Впервые проект «Академия ПМЭФ» был представлен в 2023 году. Участниками мероприятия стали студенты российских вузов. В числе спикеров проекта — политики, бизнес-лидеры, творческие личности, а также ученые. Они едины в достижении общей цели: передать молодым и амбициозным людям свои знания и поощрить их на обмен инициативами и творческий подход в решении сложных задач.