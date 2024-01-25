Выступления спикеров «Академии ПМЭФ» теперь доступны в онлайн-кинотеатрах

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
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Одновременно в этот день стартует отбор участников в новый сезон проекта. Как утверждают организаторы, молодежь сможет не только продемонстрировать свой потенциал, но и приобщиться к большому профессиональному сообществу, пишет 56orb.ru.
Впервые проект «Академия ПМЭФ» был представлен в 2023 году. Участниками мероприятия стали студенты российских вузов. В числе спикеров проекта — политики, бизнес-лидеры, творческие личности, а также ученые. Они едины в достижении общей цели: передать молодым и амбициозным людям свои знания и поощрить их на обмен инициативами и творческий подход в решении сложных задач.
Студенты смогут получить ценные знания и практический опыт от лучших экспертов и наставников, а также использовать их в рамках реализации своих собственных бизнес-идей.
Участие в мероприятиях проекта можно принять, заполнив анкету участника на сайте проекта, а следить за новостями в группе «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».