Владимир Путин: На фестиваль молодежи пришло более 300 тысяч заявок из 190 стран

Президент отметил, что в Советском Союзе проводились подобные крупные мероприятия, и подчеркнул: в настоящее время они подверглись некоторым изменениям в связи с современными обстоятельствами, пишет ТАСС. Тем не менее Путин выразил уверенность в успешной организации и высоком уровне фестиваля, который запланирован на период с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», а его региональная программа пройдет с 10 по 17 марта в 30 городах России.