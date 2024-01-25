Владимир Путин: На фестиваль молодежи пришло более 300 тысяч заявок из 190 стран

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Он поделился этой информацией в ходе встречи со студентами в Калининграде и сообщил, что мероприятие обещает быть масштабным, мощным и красивым.
Президент отметил, что в Советском Союзе проводились подобные крупные мероприятия, и подчеркнул: в настоящее время они подверглись некоторым изменениям в связи с современными обстоятельствами, пишет ТАСС. Тем не менее Путин выразил уверенность в успешной организации и высоком уровне фестиваля, который запланирован на период с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», а его региональная программа пройдет с 10 по 17 марта в 30 городах России.
Особое внимание уделяется тому, что впервые в истории фестивального движения подростки возрастом от 14 до 17 лет будут иметь возможность участвовать в этом мероприятии — 500 человек из России и 500 человек из других стран. Фестиваль, нацеленный на развитие международного молодежного сотрудничества, объединит участников из различных сфер, таких как бизнес, медиа, культура, наука и волонтерство. Официальное сообщение гласит, что фестиваль предоставит возможность для участия 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров.