Вице-президент ТПП РФ рассказал об итогах встречи с главой Росстандарта

Бизнес-сообщество начинает осознавать, что стандарты выступают не просто средством контроля — с помощью гостированных методов компании могут продвигать свои технологии, повышая при этом свою конкурентоспособность. На это обратил внимание руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. По словам главы ведомства, уже второй год подряд число утверждаемых ГОСТов, предложенных предпринимателями, превышает количество стандартов, которые разрабатываются по инициативе государства. Таким образом, можно говорить о балансе, когда ГОСТы не загоняют в жесткие рамки, а предоставляют возможность развивать предпринимателям свою конкурентоспособность. Этот механизм является абсолютно прозрачным, подытожил Шалаев.