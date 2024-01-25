Вице-президент ТПП РФ рассказал об итогах встречи с главой Росстандарта

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Вопросы, которые задавали участники встречи руководителю Росстандарта Антону Шалаеву, касались самых разных тем. В частности, обсуждалось продвижение отечественной продукции за рубежом. Вице-президент ТПП России Максим Фатеев уточнил, что в повестку встречи были включены одиннадцать вопросов, однако по факту обсуждалось около тридцати. Из этого можно сделать вывод о заинтересованности и вовлеченности участников дискуссии, пишет gorod55.ru.
Предпринимателей волнуют очень многие моменты. В стандартизации нуждаются практически все области — от строительных материалов до продовольствия. Все это важно для жизнеобеспечения россиян, а также для обеспечения суверенности нашего государства, его продовольственной и технологической безопасности, сказал вице-президент ТПП РФ.
«Мы договорились о том, что представители отраслей будут и в дальнейшем работать в технических комиссиях Росстандарта. Те предложения, которые сегодня прозвучали в рамках и стандартизации и метрологии, взяты на карандаш», — добавил Максим Фатеев.
Участники встречи рассказали, что российских бизнесменов интересуют и вопросы, связанные с изменением действующих ГОСТов или с разработкой новых стандартов.
Бизнес-сообщество начинает осознавать, что стандарты выступают не просто средством контроля — с помощью гостированных методов компании могут продвигать свои технологии, повышая при этом свою конкурентоспособность. На это обратил внимание руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев. По словам главы ведомства, уже второй год подряд число утверждаемых ГОСТов, предложенных предпринимателями, превышает количество стандартов, которые разрабатываются по инициативе государства. Таким образом, можно говорить о балансе, когда ГОСТы не загоняют в жесткие рамки, а предоставляют возможность развивать предпринимателям свою конкурентоспособность. Этот механизм является абсолютно прозрачным, подытожил Шалаев.
Стоит отметить, что Росстандарт и предпринимательское сообщество совместно работают не только в рамках деловых встреч. В Торгово-промышленной палате России действует профильный комитет, занимающийся разработками новой нормативной документации и ГОСТов.