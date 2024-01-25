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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Хакимовым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Хакимовым

25 января 2024, 03:27
Фото: Арслан Шагаретдинов/ VK.com
Об этом сообщил глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов.

Церемония прощания с погибшим Вячеславом Хакимовым прошла ранее в деревне Дюртюли. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Вместе с односельчанами и родственниками на траурной церемонии присутствовали депутат Госсобрания-Курултая РБ Загир Хакимов, глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, глава Кальчировского сельпоселения Раиль Диваев.

— Это наше общее горе, которое все мы искренне разделяем с родными и близкими героя, — выразил свои соболезнования руководитель муниципалитета Арслан Шагаретдинов.
#Азамат Нухов
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