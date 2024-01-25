В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Хакимовым

Церемония прощания с погибшим Вячеславом Хакимовым прошла ранее в деревне Дюртюли. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.



Вместе с односельчанами и родственниками на траурной церемонии присутствовали депутат Госсобрания-Курултая РБ Загир Хакимов, глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, глава Кальчировского сельпоселения Раиль Диваев.