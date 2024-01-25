В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Хакимовым

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Церемония прощания с погибшим Вячеславом Хакимовым прошла ранее в деревне Дюртюли. Военнослужащий погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.
Вместе с односельчанами и родственниками на траурной церемонии присутствовали депутат Госсобрания-Курултая РБ Загир Хакимов, глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, глава Кальчировского сельпоселения Раиль Диваев.
— Это наше общее горе, которое все мы искренне разделяем с родными и близкими героя, — выразил свои соболезнования руководитель муниципалитета Арслан Шагаретдинов.