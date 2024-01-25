В Башкирии подписали документ, регулирующий максимальные цены на оплату проезда

На официальном портале правовой информации появился документ, подписанный главой госкомитета Башкирии по тарифам, который утверждает порядок госрегулирования максимальных цен на оплату проезда в общественном транспорте. В этом документе указывается необходимость соблюдения баланса между интересами пассажиров и перевозчиков при установлении стоимости проезда. Такие цены должны быть экономически обоснованы, но в то же время должны быть доступным для населения и соответствовать качеству предоставляемых услуг.