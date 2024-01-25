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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Башкирии утвердили порядок госрегулирования максимальных цен на оплату проезда

В Башкирии подписали документ, регулирующий максимальные цены на оплату проезда

25 января 2024, 14:45
Фото: 1MI

В Башкирии утвердили порядок госрегулирования максимальных цен на оплату проезда

Об этом следует из документа Госкомитета Башкирии.

На официальном портале правовой информации появился документ, подписанный главой госкомитета Башкирии по тарифам, который утверждает порядок госрегулирования максимальных цен на оплату проезда в общественном транспорте. В этом документе указывается необходимость соблюдения баланса между интересами пассажиров и перевозчиков при установлении стоимости проезда. Такие цены должны быть экономически обоснованы, но в то же время должны быть доступным для населения и соответствовать качеству предоставляемых услуг.

Необходимо учесть, что уровень цен должен покрывать подтверждённые и обоснованные издержки, связанные с транспортировкой пассажиров и их вещей. Кроме того, в эту стоимость включается и прибыль, необходимая для поддержания операционной деятельности компании. Утвержденные тарифы будут действовать в течение одного года.

Важно отметить, что если компания предоставляет иные услуги помимо перевозки пассажиров, то затраты на эти услуги не должны влиять на определение тарифов на перевозку.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Цены#Виалина Ахсанова
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