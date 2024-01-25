В Башкирии подписали документ, регулирующий максимальные цены на оплату проезда

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На официальном портале правовой информации появился документ, подписанный главой госкомитета Башкирии по тарифам, который утверждает порядок госрегулирования максимальных цен на оплату проезда в общественном транспорте. В этом документе указывается необходимость соблюдения баланса между интересами пассажиров и перевозчиков при установлении стоимости проезда. Такие цены должны быть экономически обоснованы, но в то же время должны быть доступным для населения и соответствовать качеству предоставляемых услуг.
Необходимо учесть, что уровень цен должен покрывать подтверждённые и обоснованные издержки, связанные с транспортировкой пассажиров и их вещей. Кроме того, в эту стоимость включается и прибыль, необходимая для поддержания операционной деятельности компании. Утвержденные тарифы будут действовать в течение одного года.
Важно отметить, что если компания предоставляет иные услуги помимо перевозки пассажиров, то затраты на эти услуги не должны влиять на определение тарифов на перевозку.