Стало известно кто может занять пост Главы Центризбиркома Башкирии

Проректор Уфимского университета науки и технологий Азат Галимханов, может возглавить ЦИК Башкирии. Это предложение пришло после того, как ранее в прошлом году, руководство Башкортостана провело изменения в составе своей ЦИК. Азат Галимханов, занимавший пост проректора УНиТ, был включен в список Центральной избирательной комиссии РБ, о чём было официально объявлено на правовом портале. Теперь его кандидатуру выдвинули для занятия ключевой позиции в этой комиссии.