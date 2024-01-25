Стало известно кто может занять пост Главы Центризбиркома Башкирии

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Проректор Уфимского университета науки и технологий Азат Галимханов, может возглавить ЦИК Башкирии. Это предложение пришло после того, как ранее в прошлом году, руководство Башкортостана провело изменения в составе своей ЦИК. Азат Галимханов, занимавший пост проректора УНиТ, был включен в список Центральной избирательной комиссии РБ, о чём было официально объявлено на правовом портале. Теперь его кандидатуру выдвинули для занятия ключевой позиции в этой комиссии.
Азат Галимханов родился 6 сентября в 1974 году и окончил Башкирский государственный университет по специальности правоведение. Он также имеет степень кандидата юридических наук. Секретарем избирательной комиссии Уфы Азат Галимханов был в период с 2005 по 2008 годы.
Ранее Mkset сообщал, что 21 декабря 2023 года стало известно об уходе Илоны Макаренко с поста Главы Центризбиркома Башкирии. Об этом сообщалось на сайте Центризбиркома РБ.