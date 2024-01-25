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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Азата Галимханов может возглавить Центризбирком Башкирии

Стало известно кто может занять пост Главы Центризбиркома Башкирии

25 января 2024, 10:54

Азата Галимханов может возглавить Центризбирком Башкирии

В ходе 151-го заседания Центральной избирательной комиссии России, член Центризбиркома Евгений Шевченко выдвинул предложение о назначении Азата Галимханова на руководящую роль в избирательной комиссии Башкортостана.

Проректор Уфимского университета науки и технологий Азат Галимханов, может возглавить ЦИК Башкирии. Это предложение пришло после того, как ранее в прошлом году, руководство Башкортостана провело изменения в составе своей ЦИК. Азат Галимханов, занимавший пост проректора УНиТ, был включен в список Центральной избирательной комиссии РБ, о чём было официально объявлено на правовом портале. Теперь его кандидатуру выдвинули для занятия ключевой позиции в этой комиссии.

Азат Галимханов родился 6 сентября в 1974 году и окончил Башкирский государственный университет по специальности правоведение. Он также имеет степень кандидата юридических наук. Секретарем избирательной комиссии Уфы Азат Галимханов был в период с 2005 по 2008 годы.

Ранее Mkset сообщал, что 21 декабря 2023 года стало известно об уходе Илоны Макаренко с поста Главы Центризбиркома Башкирии. Об этом сообщалось на сайте Центризбиркома РБ.

#Политика#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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