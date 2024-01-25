Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В центре Уфы сотни детей могут оказаться на улице посреди зимы. Дело в том, что городская администрация отказалась продлевать с Центром образования «Солнечный круг» договор аренды, который истекает 2 февраля. О том, что школа останется без помещения, руководство узнало лишь накануне Нового года.
Мы восстановили цепочку событий и обнаружили, что ситуация, в которой оказались замешанными несколько инстанций, началась с анонимной жалобы.
Центр образования «Солнечный круг» появился 18 лет назад — сначала как детский развивающий центр, затем — как детский сад, а спустя 5 лет — как школа. Он проводит занятия с детьми по методике Монтессори. Эта методика предполагает «свободное развитие» учащихся, где значительная доля преподавания отводится «мягкому» контролю их занятий. Сейчас в учебном заведении занимаются 120 детей под руководством 35 сотрудников.
С 2011 года Центр образования размещается в двухэтажном здании по адресу ул. Зенцова, д. 49 (в центре Уфы). Помещения арендуются у Управления земельных и имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа (УЗИО г. Уфы). Первый договор аренды был заключён на 10 лет, второй — на 3 года. «Солнечный круг» получилл лицензию и прошла аккредитацию, что значит соответствие федеральному государственному образовательному стандарту. Однако в конце 2023 года школа столкнулась с трудностями — городская администрация отказалась продлевать договор аренды, истекающий этой зимой.
По словам Екатерины Хамитовой, заместителя директора школы, проблемы начались осенью 2023 года. В сентябре администрацию школы устно уведомили о том, что получена анонимная жалоба от местного жителя о «разрушении фасада здания». Вскоре в дело подключилась прокуратура Ленинского района, которая, придя с проверкой, обнаружила, что кирпичная кладка фасада осыпается.
Оказалось, что здание 1903 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения и известно как «Дом жилой Лихтанской». Прокуратура так прокомментировала состояние здания:
— Указанное стало возможным в связи с бездействием со стороны арендатора. Осыпание конструкции может привести к травмированию учащихся и случайных прохожих. — Прокуратура Ленинского района.
В пресс-релизе надзорное ведомство указало, что АНОО «Центр образования „Солнечный круг“ обязан своими силами „проводить капитальный ремонт, <.> постоянно поддерживать здание и фасад в надлежащем состоянии“. Глава городской администрации получил представление от прокурора района об устранении нарушений.
Екатерина Хамитова рассказала Mkset.ru, что помещения школы ремонтировались полностью за счёт учреждения:
— Здесь с нуля был сделан ремонт здания, заасфальтирована площадка внутри территории, в здании полностью заменены все коммуникации. — Е. Хамитова.
После проверки руководство «Солнечного круга» обратилось в Управление по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследие). Управление провело осмотр и отметило, что дом находится в надлежащем состоянии, но с актом осмотра работники школы не были ознакомлены. Главный вопрос к Башкультнаследию, который возникает у «Солнечного круга» — согласование ремонтных работ. Находясь под охраной из-за своего статуса памятника культурного наследия, здание не может подвергнуться ремонтным работам без установки охранного статуса элементов сооружения. Но в Башкультнаследии не смогли ответить, что именно охраняется государством — всё здание, лестница, фасады или отдельные архитектурные элементы. Редакция Mkset.ru направила официальный запрос в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, но ответ пока не получен.
Ко всему прочему, добавились новые проблемы — 22 декабря УЗИО г. Уфы уведомило Центр образования, что отказывается продлевать договор аренды, который истекает 2 февраля. Других помещений у Центра образования нет, а нынешнее необходимо будет освободить через несколько дней. Это будет означать фактическое закрытие школы.
— На 19 января 2024 года школа «Солнечный круг» не получила ни одного официального письменного предложения о предоставлении другого помещения, соответствующего требованиям к образовательным учреждениям СанПиН. — Е. Хамитова.
Отвечая на запрос издания, в мэрии сказали, что «Солнечному кругу» было предложено 3 варианта нежилых помещений, но руководство школы само отказалось от них. Также власти заявили, что решение не продлевать срок аренды было принято «в целях недопущения угрозы здоровью учащихся и сотрудников образовательного центра»:
— Понимаем, что образование детей — это важный аспект, но нахождение людей в здании тоже представляет опасность и игнорировать требование надзорного органа мы не можем. — Пресс-служба Администрации ГО г. Уфа.
Екатерина Хамитова показала Mkset.ru, какие помещения предлагали чиновники.
На данный момент судьба 35 сотрудников учреждения и 120 школьников находится в подвешенном состоянии. До 2 февраля остаётся несколько рабочих дней, но окончательного решения по проблеме нет. 22 января Екатерина Хамитова рассказала нам, что мэрия снова вышла на связь с Центром образования «Солнечный круг». Там согласились, что предложенные ранее варианты не подходят для проведения занятий и обещали подыскать другие варианты и не выселять учеников до конца учебного года. К 1 февраля город должен подготовить «Дорожную карту» со своим видением решения проблемы.
— Но это все пока только слова.<…>. Пока ничего не ясно, но благодаря комментариям родителей у Хабирова, на нас обратили наконец-то внимание те, кто не хотел встречаться с нами через официальные письма и обращения.
23 января прокуратура Уфы провела совещание с городскими властями и руководством «Солнечный круг». Надзорное ведомство потребовало от школы установить защитную сетку для того, чтобы кирпичная кладка не выпадала из фасада.
Родители учеников и администрация Центра образования «Солнечный круг» написали обращения в ряд инстанций — в Администрацию Президента России, к Главе Башкирии, мэру Уфы, депутатам Курултая и Уполномоченному по правам ребёнкам. Ольга Панчихина, Уполномоченная по правам ребёнка в Башкирии, посетила школу и пообещала сделать всё возможное, чтобы дети не остались без крыши над головой. Нам она ответила, что её аппарат обратился в городскую администрацию.
Также Mkset.ru обратилось за информацией о способах решения проблемы к министру образования и науки Ильдару Мавлетбердину и начальнику Башкультнаследия Салавату Кулбахтину.