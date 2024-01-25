Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу

После проверки руководство «Солнечного круга» обратилось в Управление по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследие). Управление провело осмотр и отметило, что дом находится в надлежащем состоянии, но с актом осмотра работники школы не были ознакомлены. Главный вопрос к Башкультнаследию, который возникает у «Солнечного круга» — согласование ремонтных работ. Находясь под охраной из-за своего статуса памятника культурного наследия, здание не может подвергнуться ремонтным работам без установки охранного статуса элементов сооружения. Но в Башкультнаследии не смогли ответить, что именно охраняется государством — всё здание, лестница, фасады или отдельные архитектурные элементы. Редакция Mkset.ru направила официальный запрос в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, но ответ пока не получен.