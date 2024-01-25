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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Уфе временно ограничат движение по ряду улиц в центре города

Ряд Улиц в центре Уфе перекроют в конце рабочей недели

25 января 2024, 04:42
Фото: 1MI

В Уфе временно ограничат движение по ряду улиц в центре города

Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В связи с проведением 26 января в Уфе концерта в поддержку Радия Хабирова в Уфе временно изменится схема движения в центре города.

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С 7:00 до 17:00 для проезда будут недоступны: ул. Театральная; парковка перед Башкирским государственным академическим театром драмы им. М. Гафури; крайние правые полосы по ул. Гафури — от ул. Пушкина до Коммунистической;

С 9:00 до 17:00 движение будет ограничено по ул. Гафури — от ул. Пушкина до Пятигорской; ул. Заки Валиди — на участке от ул. Гафури до Аксакова.

Отмечается, что в указанный период в городе также изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее с изменениями можно ознакомиться ниже.

Фото: Администрация Уфы
#Общество#Город#Уфа#Дороги#Концерт#Транспорт#Азамат Нухов#Праздничные мероприятия
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