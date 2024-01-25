Ряд Улиц в центре Уфе перекроют в конце рабочей недели

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В связи с проведением 26 января в Уфе концерта в поддержку Радия Хабирова в Уфе временно изменится схема движения в центре города.
С 7:00 до 17:00 для проезда будут недоступны: ул. Театральная; парковка перед Башкирским государственным академическим театром драмы им. М. Гафури; крайние правые полосы по ул. Гафури — от ул. Пушкина до Коммунистической;
С 9:00 до 17:00 движение будет ограничено по ул. Гафури — от ул. Пушкина до Пятигорской; ул. Заки Валиди — на участке от ул. Гафури до Аксакова.
Отмечается, что в указанный период в городе также изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее с изменениями можно ознакомиться ниже.