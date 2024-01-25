«Разберитесь пожалуйста»: уфимцы обвиняют чиновников в обмане уборки снега на улицах

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Городские власти Уфы столкнулись с обвинениями в использовании старых снимков для доказательства эффективности снегоочистительных работ. Власти попали под шквал критики от жителей Кировского района, которые выявили несоответствия в отчетах об очистке улиц от снега, особенно на улице Сеченова.
На странице Радия Хабирова, главы Республики Башкортостан, в социальной сети пользователь с псевдонимом «Народный Мститель» 24 января обратил внимание на проблему заснеженных дорог, подчеркнув необходимость уборки на ул. Сеченова около дома №2 на ул. Караидельской. Местный житель указал на игнорирование многочисленных обращений и жалоб, направленных местной администрации в течение января, которые оставались без ответа.
Анастасия Федорова, представитель администрации Кировского района города Уфы, обнародовала снимки, демонстрирующие результаты работ по очистке дороги, и выразила комментарий по данному вопросу. Она отметила, что из-за обширности и особых условий района, обслуживаемого местными ЖКХ, невозможно провести снегоочистку всех улиц одновременно. Согласно предоставленной информации, 25 января была произведена очистка улицы Сеченова с последующим вывозом снега. Анастасия Федорова подчеркнула, что в первую очередь уделяется внимание главным магистралям и зонам с интенсивным движением людей и транспорта, а затем — объектам социального назначения и другим элементам инфраструктуры. Распределение снегоуборочной техники осуществляется ежедневно на основе установленного плана и текущего состояния снежных заносов на улицах.
Фотоснимки, предоставленные городской администрацией Уфы, вызвали сомнения среди местных жителей. Люди указывают на несоответствие погодных условий на изображениях и текущей погоды за их окном, отсутствие установленных кондиционеров и других видимых обновлений на фасадах домов. К тому же, многие жильцы утверждают, что наблюдали за улицей в реальном времени и не заметили никаких признаков работы снегоуборочной техники, в ответ прикрепляя свои снимки улицы.
Особенно возмущены утверждениями о проведении уборки снега, поскольку по их словам, соответствующая техника не появлялась в этом районе на протяжении всей зимы. Один из жителей обвинил администрацию в грубом обмане.
«Активно врёт мне ответом в комментариях о том что снег чистится на данный момент, (25 января). То есть, они снег почистили в будущем? „Сегодня солнечная погода, фото присылают в пасмурную, ну что за бардак!“, — пишет местный житель.
Другая жительница дома — Эльвира Кузахмедова, поддержала недовольство уфимца. Она отметила, что в данный момент находится дома и ей видно всё, что происходит на улице.
«Никакой работы по очистке снега не было. Эти фотографии с прошлого года. За эту зиму еще ни одного раза к нам трактор сюда не приехал. Хотя бы погоду сравнили на фото. Сегодня солнечно, а у вас фото с пасмурной погодой. Скорее всего это фото с 25 января 2023 года. А сегодня 24 января 2024-го. Бардак. До администрации не дозвониться. Мы этот участок просим и умоляем чистить каждый год. А там еще и детская поликлиника, представьте, как мамы с колясками и больными детьми туда добираются», — написала Эльвира Кузахмедов.
Между тем, органы местного самоуправления Кировского района утверждают, что уборка на данном адресе уже была выполнена и в январе текущего года отправлять технику повторно не планируют. В качестве доказательства проведенной уборки чиновники предъявили фотографию улицы Рабкоров.