«Разберитесь пожалуйста»: уфимцы обвиняют чиновников в обмане уборки снега на улицах

Анастасия Федорова, представитель администрации Кировского района города Уфы, обнародовала снимки, демонстрирующие результаты работ по очистке дороги, и выразила комментарий по данному вопросу. Она отметила, что из-за обширности и особых условий района, обслуживаемого местными ЖКХ, невозможно провести снегоочистку всех улиц одновременно. Согласно предоставленной информации, 25 января была произведена очистка улицы Сеченова с последующим вывозом снега. Анастасия Федорова подчеркнула, что в первую очередь уделяется внимание главным магистралям и зонам с интенсивным движением людей и транспорта, а затем — объектам социального назначения и другим элементам инфраструктуры. Распределение снегоуборочной техники осуществляется ежедневно на основе установленного плана и текущего состояния снежных заносов на улицах.