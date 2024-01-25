Рамзиль Кучербаев экс-министр строительства Башкирии подал жалобу на приговор

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Рамзиль Кучарбаев, бывший министр строительства и архитектуры Башкирии подал кассационную жалобу на приговор Ленинского райсуда Уфы. Об этом сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.
Напомним, Рамзиль Кучарбаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. После этого, Октябрьский райсуд Уфы также признал его виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб. В результате, ему было назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима.
Позже Верховный суд республики позднее снизил срок наказания до семи с половиной лет.