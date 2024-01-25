mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Рамзиль Кучербаев экс-министр строительства Башкирии подал жалобу на приговор

Рамзиль Кучербаев экс-министр строительства Башкирии подал жалобу на приговор

25 января 2024, 14:17
Фото: 1MI
Суд признал министра строительства Рамзиля Кучарбаева виновными по делу о превышении должностных полномочий.

Рамзиль Кучарбаев, бывший министр строительства и архитектуры Башкирии подал кассационную жалобу на приговор Ленинского райсуда Уфы. Об этом сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Напомним, Рамзиль Кучарбаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. После этого, Октябрьский райсуд Уфы также признал его виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб. В результате, ему было назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима.

Позже Верховный суд республики позднее снизил срок наказания до семи с половиной лет.

#Общество#Башкирия#Суд#Приговор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим
Сегодня, 07:09
Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу
Сегодня, 06:10
Стало известно кто может занять пост Главы Центризбиркома Башкирии
Сегодня, 10:54
В Уфе чиновников обвинили в отчете прошлогодними фото за уборку снега
Сегодня, 10:25
Вылетевший из Уфы самолет подал сигнал бедствия
Сегодня, 05:51
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
Сегодня, 04:58