Рамзиль Кучербаев экс-министр строительства Башкирии подал жалобу на приговор

Напомним, Рамзиль Кучарбаев был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. После этого, Октябрьский райсуд Уфы также признал его виновным в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов на общую сумму 2,1 млрд руб. В результате, ему было назначено наказание в виде девяти лет колонии общего режима.