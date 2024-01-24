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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В Уфе превышено содержание вредного вещества оксида азота

Воздух в Уфе наполнился вредными веществами

24 января 2024, 14:34
Фото: 1MI

В Уфе превышено содержание вредного вещества оксида азота

Нитраты азота могут быть токсичным и вызывать отравление.

23 января в столице Башкортостана произошло превышение концентрации вредного химического вещества. Об этом сообщили в Центре мониторинга Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выяснилось, что вечером в 19:00 на пункте отбора воздуха на проспекте Октября (возле остановки «Юношеская библиотека») была зафиксирована повышенная концентрация оксида азота. Какое именно вещество имеется в виду, неизвестно, ведь под оксидами азота подразумевается 10 соединений.

Вырабатыванием оксидов азота занимаются все живые существа. В промышленности их применяют для производства удобрений, нитроглицерина, в металлургии. В воздухе оксид азота превращается в диоксид азота, который плотнее, чем атмосферный воздух. Для человека он опасен тем, что токсичен и вызывает раздражения глаза, слизистой, а также способен привести к отравлениям.

В начале января министерство экологии признало загазованность в Стерлитамаке, на которую жаловались горожане.

Минэкологии признало повышенную загазованность на юге Башкирии
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#Общество#Город#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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