Воздух в Уфе наполнился вредными веществами

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
23 января в столице Башкортостана произошло превышение концентрации вредного химического вещества. Об этом сообщили в Центре мониторинга Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Выяснилось, что вечером в 19:00 на пункте отбора воздуха на проспекте Октября (возле остановки «Юношеская библиотека») была зафиксирована повышенная концентрация оксида азота. Какое именно вещество имеется в виду, неизвестно, ведь под оксидами азота подразумевается 10 соединений.
Вырабатыванием оксидов азота занимаются все живые существа. В промышленности их применяют для производства удобрений, нитроглицерина, в металлургии. В воздухе оксид азота превращается в диоксид азота, который плотнее, чем атмосферный воздух. Для человека он опасен тем, что токсичен и вызывает раздражения глаза, слизистой, а также способен привести к отравлениям.
В начале января министерство экологии признало загазованность в Стерлитамаке, на которую жаловались горожане.