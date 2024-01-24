Воздух в Уфе наполнился вредными веществами

Вырабатыванием оксидов азота занимаются все живые существа. В промышленности их применяют для производства удобрений, нитроглицерина, в металлургии. В воздухе оксид азота превращается в диоксид азота, который плотнее, чем атмосферный воздух. Для человека он опасен тем, что токсичен и вызывает раздражения глаза, слизистой, а также способен привести к отравлениям.