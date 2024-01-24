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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Уфе произошла авария с двумя пассажирскими автобусами

В Уфе столкнулись два автобуса «Башавтотранса»

24 января 2024, 11:39
Фото: Телеграм-канал «Уфа с огоньком» / https://t.me/ufatop1

В Уфе произошла авария с двумя пассажирскими автобусами

Инцидент случился на оживлённой магистрали.

В Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщают пользователи соцсетей.

Авария произошла возле остановки «Башкирская республиканская гимназия №1 им. Рами Гарипова» на проспекте Октября. Были ли в салоне автомобилей пассажиры и пострадал ли кто-нибудь, неизвестно. Редакция mkset.ru обратилась в ГУП «Башавтотранс» за комментариями.

Тем временем уфимцы продолжают жаловаться на плохое состояние транспорта. Сегодня утром автобус оказался набит людьми до такой степени, что не смог принять новых пассажиров.

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#Город#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Башавтотранс#Идэль Гумеров
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