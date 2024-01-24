В Уфе столкнулись два автобуса «Башавтотранса»

Авария произошла возле остановки «Башкирская республиканская гимназия №1 им. Рами Гарипова» на проспекте Октября. Были ли в салоне автомобилей пассажиры и пострадал ли кто-нибудь, неизвестно. Редакция mkset.ru обратилась в ГУП «Башавтотранс» за комментариями.