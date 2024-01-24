В Уфе столкнулись два автобуса «Башавтотранса»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Уфе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщают пользователи соцсетей.
Авария произошла возле остановки «Башкирская республиканская гимназия №1 им. Рами Гарипова» на проспекте Октября. Были ли в салоне автомобилей пассажиры и пострадал ли кто-нибудь, неизвестно. Редакция mkset.ru обратилась в ГУП «Башавтотранс» за комментариями.
Тем временем уфимцы продолжают жаловаться на плохое состояние транспорта. Сегодня утром автобус оказался набит людьми до такой степени, что не смог принять новых пассажиров.