mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Госдуме предлагают наказывать за катание на привязанных к машинам тюбингах

В Госдуме предлагают наказывать за катание на привязанных к машинам тюбингах

24 января 2024, 07:00
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что за подобные катания и прочие действия, способные причинить вред здоровью и даже жизни несовершеннолетних, следует наказывать. Об этом он написал в обращении к главе правительства Михаилу Мишустину.

В документе он описывает, произошедшее в Мытищах ЧП. По дороге двигался автомобиль, к которому привязали свыше 10 санок. Такие действия водителя могли обернуться трагедией, пишет RT.

Сейчас законодательно не закреплено никакого наказания за подобные действия. Чаще всего накладывается небольшой штраф за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров.

В то же время есть статья 156 УК РФ, с лишением свободы до 3 лет за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Хамзаев предлагает внести в неё ещё один пункт, в котором речь будет идти за аналогичные нарушения с угрозой для жизни детей. За это он требует наказывать на срок до 5 лет.

Подпишитесь
Радий Хабиров впервые высказался о задержание Елены Прочаковской
Вчера, 11:28
В Советском районе Уфы снесут целый квартал ради новых многоэтажек
Вчера, 08:32
Жители Башкирии организуют митинг-концерт в поддержку главы Башкирии
Вчера, 11:16
Авиакомпания сделала важное заявление пассажирам рейса Уфа-Москва
Вчера, 12:34
В мэрии Уфы рассказали, что будет с машинами, препятствующие уборке снега на дорогах
Вчера, 10:44
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
22 января, 12:29