В Госдуме предлагают наказывать за катание на привязанных к машинам тюбингах

В то же время есть статья 156 УК РФ, с лишением свободы до 3 лет за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Хамзаев предлагает внести в неё ещё один пункт, в котором речь будет идти за аналогичные нарушения с угрозой для жизни детей. За это он требует наказывать на срок до 5 лет.