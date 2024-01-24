В Госдуме предлагают наказывать за катание на привязанных к машинам тюбингах

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В документе он описывает, произошедшее в Мытищах ЧП. По дороге двигался автомобиль, к которому привязали свыше 10 санок. Такие действия водителя могли обернуться трагедией, пишет RT.
Сейчас законодательно не закреплено никакого наказания за подобные действия. Чаще всего накладывается небольшой штраф за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров.
В то же время есть статья 156 УК РФ, с лишением свободы до 3 лет за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних. Хамзаев предлагает внести в неё ещё один пункт, в котором речь будет идти за аналогичные нарушения с угрозой для жизни детей. За это он требует наказывать на срок до 5 лет.