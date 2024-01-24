В ГД предположили, что нехватка «рисковых» врачей связана с уголовным преследованием

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Более того, как пишет NEWS.ru, парламентарий отметил, что в настоящее время заметно усилилась работа правоохранителей при проверке тех или иных случаев лечения.
Леонов подчеркнул, что врачи опасаясь уголовного преследования даже покидают такие специальности, где имеется риск возбуждения уголовного дела.
По его словам, окончательное решение принимает суд, но судьи вряд ли разбираются в тонкостях медицины, полагаясь на мнение экспертов, которые поддерживают сторону следствия.