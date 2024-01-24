В ГД предположили, что нехватка «рисковых» врачей связана с уголовным преследованием

Одной из причин оттока специалистов из сферы здравоохранения, могут быть жесткие инструкции по лечению пациентов, поскольку их нарушение для спасения людей может закончиться для врачей уголовным преследованием, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.