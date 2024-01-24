mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В ГД предположили, что нехватка «рисковых» врачей связана с уголовным преследованием

24 января 2024, 14:44
Одной из причин оттока специалистов из сферы здравоохранения, могут быть жесткие инструкции по лечению пациентов, поскольку их нарушение для спасения людей может закончиться для врачей уголовным преследованием, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Более того, как пишет NEWS.ru, парламентарий отметил, что в настоящее время заметно усилилась работа правоохранителей при проверке тех или иных случаев лечения.

Леонов подчеркнул, что врачи опасаясь уголовного преследования даже покидают такие специальности, где имеется риск возбуждения уголовного дела.

По его словам, окончательное решение принимает суд, но судьи вряд ли разбираются в тонкостях медицины, полагаясь на мнение экспертов, которые поддерживают сторону следствия.

Подпишитесь
«Испытание для людей»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы
Сегодня, 05:43
Синоптики назвали дату потепления в Башкирии
Сегодня, 03:39
Радий Хабиров впервые высказался о задержание Елены Прочаковской
Вчера, 11:28
Дополнительный выходной день ждёт жителей Башкирии в феврале
Сегодня, 06:33
В Советском районе Уфы снесут целый квартал ради новых многоэтажек
Вчера, 08:32
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
22 января, 12:29