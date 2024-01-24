В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Мартыновым

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Церемония прощания с младшим сержантом Алексеем Мартыновым прошла в селе Михайловка Бижбулякского района. Об этом сообщает администрация Калининского района Уфы.
Алексей Мартынов родился в Уфе и после окончания школы поступил в профессиональный лицей № 136, где изучал специальность повар-кондитер. Закончив лицей в 2002 году, он затем заочно получил диплом экономиста в Московском финансово-юридическом университете в 2009 году.
Жизнь младшего сержанта Мартынова оборвалась во время выполнения военных обязанностей в рамках специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена, дети и родители.