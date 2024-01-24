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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Мартыновым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Мартыновым

24 января 2024, 07:42
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининского района Уфы.

Церемония прощания с младшим сержантом Алексеем Мартыновым прошла в селе Михайловка Бижбулякского района. Об этом сообщает администрация Калининского района Уфы.

Алексей Мартынов родился в Уфе и после окончания школы поступил в профессиональный лицей № 136, где изучал специальность повар-кондитер. Закончив лицей в 2002 году, он затем заочно получил диплом экономиста в Московском финансово-юридическом университете в 2009 году.

Жизнь младшего сержанта Мартынова оборвалась во время выполнения военных обязанностей в рамках специальной военной операции. Награжден Орденом Мужества посмертно. У него остались жена, дети и родители.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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