В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Мартыновым

Алексей Мартынов родился в Уфе и после окончания школы поступил в профессиональный лицей № 136, где изучал специальность повар-кондитер. Закончив лицей в 2002 году, он затем заочно получил диплом экономиста в Московском финансово-юридическом университете в 2009 году.