В Башкирии конфликт между водителем и пешеходом едва не закончился поножовщиной

На видео видно, что мужчина переходил дорогу под знаком «пешеходный переход». Однако водитель легкового автомобиля продолжил движения, чуть замедлившись. Недовольный гражданин ударил по боковому зеркалу, из-за чего оно сложилось. Проехав несколько метров, автомобиль остановился на перекрёстке бульвара Салавата Юлаева и улицы Ленина, на проезжей части. Увидев мужчину, которого тот чуть не сбил, автомобилист вышел из салона.