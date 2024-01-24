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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Башкирии пешеход едва не разбил зеркало автомобилю не уступившему дорогу

В Башкирии конфликт между водителем и пешеходом едва не закончился поножовщиной

24 января 2024, 10:01
Фото: 1MI

В Башкирии пешеход едва не разбил зеркало автомобилю не уступившему дорогу

Ругань привела к тому, что водитель достал нож.

В Салавате машина едва не сбила человека на пешеходном переходе. Водитель не пожелал уступать ему, в отместку тот ударил по боковому зеркалу автомобиля. Эпизод оказался запечатлён камерами «Уфанет», сообщает UTV.

На видео видно, что мужчина переходил дорогу под знаком «пешеходный переход». Однако водитель легкового автомобиля продолжил движения, чуть замедлившись. Недовольный гражданин ударил по боковому зеркалу, из-за чего оно сложилось. Проехав несколько метров, автомобиль остановился на перекрёстке бульвара Салавата Юлаева и улицы Ленина, на проезжей части. Увидев мужчину, которого тот чуть не сбил, автомобилист вышел из салона.

По свидетельствам очевидца событий, в его руках был нож, которым он начал угрожать прохожему. Оказалось, что водитель испугался того, что зеркало могло разбиться. Но конфликт не затянулся — автомобилист сел в машину и поехал.

#Общество#Происшествия#Город#Дороги#Новости Башкирии#Салават#Идэль Гумеров
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