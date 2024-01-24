Убийца троих человек из Башкирии признан вменяемым

В феврале 2023 года в селе Киргиз-Мияки мужчина убил ножом бывшую девушку, которой исполнилось 16 лет. В потасовке также погиб её новый возлюбленный, которому было 20 лет. В попытке скрыться с места преступления парень столкнулся «лоб в лоб» с отечественным легковым автомобилем, в котором погиб водитель. За дело взялся Следственный комитет России, который посчитал, что преступление совершено с особой жестокостью.