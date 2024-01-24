Убийца троих человек из Башкирии признан вменяемым

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Башкирии признали вменяемым 22-летнего парня, который обвиняется в убийстве нескольких человек. Об этом сообщает СМИ «Честно говоря».
В феврале 2023 года в селе Киргиз-Мияки мужчина убил ножом бывшую девушку, которой исполнилось 16 лет. В потасовке также погиб её новый возлюбленный, которому было 20 лет. В попытке скрыться с места преступления парень столкнулся «лоб в лоб» с отечественным легковым автомобилем, в котором погиб водитель. За дело взялся Следственный комитет России, который посчитал, что преступление совершено с особой жестокостью.
По данным СМИ, убийца прошёл психологическое освидетельствование, которое показало, что мужчина — вменяемый. Это значит, что ему грозит уголовное наказание в полном объёме без смягчающих обстоятельств. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Башкирии.