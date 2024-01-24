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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Башкирии признали вменяемым убийцу 16-летней девушки

Убийца троих человек из Башкирии признан вменяемым

24 января 2024, 10:43
Фото: Midjourney

В Башкирии признали вменяемым убийцу 16-летней девушки

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин.

В Башкирии признали вменяемым 22-летнего парня, который обвиняется в убийстве нескольких человек. Об этом сообщает СМИ «Честно говоря».

В феврале 2023 года в селе Киргиз-Мияки мужчина убил ножом бывшую девушку, которой исполнилось 16 лет. В потасовке также погиб её новый возлюбленный, которому было 20 лет. В попытке скрыться с места преступления парень столкнулся «лоб в лоб» с отечественным легковым автомобилем, в котором погиб водитель. За дело взялся Следственный комитет России, который посчитал, что преступление совершено с особой жестокостью.

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По данным СМИ, убийца прошёл психологическое освидетельствование, которое показало, что мужчина — вменяемый. Это значит, что ему грозит уголовное наказание в полном объёме без смягчающих обстоятельств. Дело будет рассматриваться в Верховном суде Башкирии.

#Общество#Происшествия#Убийство#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Миякинский район
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