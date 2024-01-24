«Траст» получит от продажи 4 торговых помещений в Москве порядка 850 млн

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ранее в помещениях располагались супермаркеты «Билла». Объекты перешли под контроль «Траста» по результатам работы по взысканию задолженности с кипрской компании Retail Chain Properties Ltd (RCP).
Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт. Основан в июле 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.