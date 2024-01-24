ТОП-5 выгодных предложений по ипотеке в Уфе

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Ипотека обладает несколькими преимуществами: возможность купить квартиру, когда на руках нет всей суммы, доступный ежемесячный платёж и возможность возврата налогового вычета. Но на сегодняшний день ужесточение условий и сокращение доступности льготных программ существенно снизили возможности потенциальных заемщиков.
Напомним, что с 23 декабря 2023 года был повышен минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 30%. А с января 2024 года крупнейшие банки РФ ввели комиссию за одобрение «Семейной» ипотеки и «Госпрограммы 2020», которую некоторые застройщики начали закладывать в стоимость квартиры увеличив цену за кв. м.
Для того, чтобы разобраться в ситуации и узнать на каких условиях сегодня можно купить жильё мы обратились к крупнейшему застройщику загородной недвижимости РБ ГК «Жилой Квартал» и узнали, где сейчас можно выгодно купить квартиру.
— По статистике на сегодняшний более 90% россиян покупают недвижимость с использованием ипотеки и львиную долю среди них занимают именно льготные программы. Так как после повышения Центробанком ключевой ставки до 16% разрыв между льготными и стандартными программами ипотеки составляет 10-12%. Для понимания: ипотека 5 млн рублей на 20 лет под 8% — это около 42 тысяч рублей в месяц, а под 18% уже 77 тысяч рублей, и переплата по процентам превышает сумму кредита в 2,5 раза. Поэтому закономерно, что программы с государственным субсидированием пользовались такой популярностью, а решение некоторых банков ввести комиссию за одобрение вызвало негативную реакцию рынка. И на данный момент пока рынок перестраивается, мы совместно с банками-партнёрами разработали несколько вариантов ипотечного кредитования с выгодными условиями для наших клиентов. Но важно отметить, что условия этих программ действуют только до 15 февраля 2024 года, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Ипотека от 0,71% без удорожания стоимости квартиры
В рамках специального предложения вы можете получить фантастически низкую ставку 0,71%[1] до момента ввода дома в эксплуатацию без удорожания стоимости квартиры. А после сдачи дома ваша ставка будет равна базовым значениям «Семейная» ипотека 6% или «Госпрограмма 2020» 8% на оставшийся период кредитования. Воспользоваться этим предложением вы можете при покупке квартиры в жилых комплексах «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place».
Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» площадью 41 кв. м в ипотеку на 30 лет ваш ежемесячный платёж до ввода в эксплуатацию составит всего 10 724 рублей, а после сдачи 20 490 рублей[2].
Траншевая ипотека
Суть этого предложения в том, что банк перечисляет застройщику не сразу всю сумму кредита, а разбивает на 2 платежа. Первый проводится сразу после подписания ДДУ, а второй после ввода дома в эксплуатацию. Следовательно, и проценты начисляются только на полученную застройщиком сумму. Это даёт возможность снизить ежемесячный платёж по ипотеке на время строительства дома и сделать обслуживание кредита более комфортным.
Траншевая ипотека распространяется на квартиры в жилых комплексах «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place» и работает вместе с льготными программами, по которым условия предусматривают: первоначальный взнос от 20,1% для «Семейной» ипотеки и от 30,1% для «Госпрограммы 2020», максимальную сумму кредита 6 000 000 рублей и срок ипотеки до 30 лет.
Увеличенный лимит до 15 000 000 рублей по льготным ипотечным программам
Этот вариант для тех, кто хочет квартиру побольше. Вам нужно только выбрать одну из двух льготных ипотечных программ, а наш банк-партнёр при необходимости может увеличить ипотечный лимит с 6 000 000 до 15 000 000 рублей[3], сохранив привлекательные ставки: «Семейная ипотека» — 6% и «Госпрограмма 2020» — 8% на весь срок ипотеки. Спец. предложение действует на квартиры в комфортабельном ЖК «Сапфир».
Сельская ипотека от 3% годовых
Пожалуй, лучший выбор для тех, кто мечтает жить за городом. Все клиенты ГК «Жилой Квартал» могут купить собственный просторный дом в коттеджных посёлках «Гудвил Парк», «Зубово Life 3» и первом коттеджном посёлке бизнес-класса в Уфе «Созвездие Цефей», оформив ипотечный кредит до 12 000 000 рублей под 3% годовых.
Первоначальный взнос — от 30,1%; максимальная сумма кредита — 6 000 000 рублей, но можно оформить 2 кредита на каждого из супругов при покупке одного коттеджа и получить общую сумму 12 000 000 рублей; срок ипотеки — до 25 лет; процентная ставка — 3% годовых.
Согласитесь, что при текущей инфляции это очень выгодное предложение, которым стоит воспользоваться.
Ипотека по нормам исламского банкинга
«Ипотека Мурабаха» — это продукт, соответствующий нормам шариата. По этой программе доступна беспроцентная рассрочка на квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» и «Зубово Life Garden», где сумма фиксируется на весь срок, поэтому можно не переживать об изменениях ключевой ставки.
По правилам программы минимальный первоначальный взнос составляет от 30%, срок рассрочки до 20 лет, а сумма финансирования от 300 000 рублей до 100 000 000 рублей. При этом важно отметить, что на сегодняшний день нельзя использовать материнский материал совместно с «Ипотекой Мурабаха», так как договор заключается с одним собственником, и выделение долей родственникам или детям невозможно.
Только вам решать каким из предложений воспользоваться, но напоминаем, что они действуют только до 15 февраля 2024 года поэтому, не стоит откладывать на потом, то, что выгодно сделать сейчас. Мы ждём вас в наших офисах продаж: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и ул. Комсомольская, 8. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
[1] Не является публичной офертой. Ставка 0,71% до введения дома в эксплуатацию, далее 6% по программе «Семейная ипотека» или 8% по программе «Господдержка 2020». Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 6 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от АО «Банк ДОМ.РФ». Лицензия № 2312 от 19.12.18 г. Подробнее на gkufa.ru.
[2] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Паритет“. Декларации на наш. дом.рф. Квартира 41,42 м² в л. 5001, стоимостью 4 340 104 ₽. Сумма кредита составляет 3 467 743 ₽. Ставка 0,71% до введения дома в эксплуатацию от 10 724 р, далее 6% по программе „Семейная ипотека“ сумма ежемесячного платежа от 20 490 ₽. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 6 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от АО „Банк ДОМ.РФ“. Лицензия № 2312 от 19.12.18 г. Подробнее на gkufa.ru.
[3] Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик „МКД-Девелопмент“. Декларации на наш. дом.рф. Ставка от 6 до 8%. Первый взнос от 20,1%, максимальная сумма 15 млн р., срок до 30 лет. Возможны дополнительные расходы. Ипотека от Банк ВТБ (ПАО). Лицензия №1000. Подробнее на gkufa.ru.