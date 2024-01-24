ТОП-5 выгодных предложений по ипотеке в Уфе

— По статистике на сегодняшний более 90% россиян покупают недвижимость с использованием ипотеки и львиную долю среди них занимают именно льготные программы. Так как после повышения Центробанком ключевой ставки до 16% разрыв между льготными и стандартными программами ипотеки составляет 10-12%. Для понимания: ипотека 5 млн рублей на 20 лет под 8% — это около 42 тысяч рублей в месяц, а под 18% уже 77 тысяч рублей, и переплата по процентам превышает сумму кредита в 2,5 раза. Поэтому закономерно, что программы с государственным субсидированием пользовались такой популярностью, а решение некоторых банков ввести комиссию за одобрение вызвало негативную реакцию рынка. И на данный момент пока рынок перестраивается, мы совместно с банками-партнёрами разработали несколько вариантов ипотечного кредитования с выгодными условиями для наших клиентов. Но важно отметить, что условия этих программ действуют только до 15 февраля 2024 года, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».