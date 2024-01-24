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Свыше 3 млн жителей новых регионов РФ оформили полисы ОМС

Свыше 3 млн жителей новых регионов РФ оформили полисы ОМС

24 января 2024, 08:56
Фото: 1MI
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов Российской Федерации уже получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.

По сообщению издания, по состоянию на январь 2024 года больше 3,2 миллиона жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже оформили полисы обязательного медицинского страхования, пишет ТАСС.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отмечает, что с декабря 2022 года территориальные фонды ОМС начали свою работу в новых регионах Российской Федерации. На данный момент более 3,2 миллиона цифровых полисов обязательного медицинского страхования было выдано жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Федеральный фонд и территориальные фонды из других субъектов продолжают помогать в организации системы ОМС.

На начало текущего года полисы ОМС получили более 1,5 миллиона жителей ДНР, свыше 1,1 миллиона человек в ЛНР, почти 400 тысяч человек в Запорожской области и более 250 тысяч человек в Херсонской области.

Граждане, которые еще не оформили полисы ОМС, могут обратиться в офисы территориальных фондов в новых регионах, включая расположенные в медучреждениях, для подачи заявления либо оформить полис ОМС в личном кабинете на сайте госуслуг.

#Общество
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