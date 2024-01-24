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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Совет эксперта: Что почитать в наступившем году

Совет эксперта: Что почитать в наступившем году

24 января 2024, 11:50
Фото: 1MI
Эксперт в области литературы Александр Корнев в интервью журналистам рассказал, какие книги будут пользоваться спросом читателей в наступившем году.

Первым произведением, о котором упомянул Корнев, стал роман-катастрофа «Туннель» принадлежащий перу Яны Вагнер.

Следующим произведением Александр Корнев назвал роман-антиутопию «Двести третий день зимы» авторства Ольги Птицевой, пишет runews24.ru.

Третье место среди самых интересных книг, по мнению Корнева, достанется биографии Илона Маска. Собеседник издания выразил надежду на то, что это произведение будет иметь определенную схожесть с биографией бодибилдера, актера и политика Арнольда Шварценеггера.

Еще одна литературная новинка, которую отметил эксперт, — книга Робертса Польски «Жизнь без свободы воли».

#Общество
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