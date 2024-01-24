Синоптики назвали дату потепления в Башкирии

Также, по данным портала Gismeteo, февраль в республике будет характеризоваться снегопадами и облачной погодой. Наиболее холодным периодом будет начало февраля, когда температура воздуха днем опустится до -10°. Затем практически весь месяц будут наблюдаться слабые морозы, достигающие -4°, -7° днем и -11°, -12° ночью. К концу февраля ожидается небольшое потепление до -1°.