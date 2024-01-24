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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

В Башкирии к концу текущей недели потеплеет до -8 градусов

Синоптики назвали дату потепления в Башкирии

24 января 2024, 03:39
Фото: 1MI

В Башкирии к концу текущей недели потеплеет до -8 градусов

Прогноз на ближайшие дни дали синоптики Gismeteo.

Небольшое потепление придет в Башкирию уже в эти выходные. Так, по данным синоптиков Gismeteo, уже в субботу 27 января, температура воздуха составит -8° днём и -12° ночью. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.

В воскресения 28 января, температура воздуха днем составит -9°, ночью до -13°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Также, по данным портала Gismeteo, февраль в республике будет характеризоваться снегопадами и облачной погодой. Наиболее холодным периодом будет начало февраля, когда температура воздуха днем опустится до -10°. Затем практически весь месяц будут наблюдаться слабые морозы, достигающие -4°, -7° днем и -11°, -12° ночью. К концу февраля ожидается небольшое потепление до -1°.

#Общество#Город#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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