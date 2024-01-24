Синоптики назвали дату потепления в Башкирии

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Небольшое потепление придет в Башкирию уже в эти выходные. Так, по данным синоптиков Gismeteo, уже в субботу 27 января, температура воздуха составит -8° днём и -12° ночью. Прогнозируется слабый ветер переменных направлений.
В воскресения 28 января, температура воздуха днем составит -9°, ночью до -13°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Также, по данным портала Gismeteo, февраль в республике будет характеризоваться снегопадами и облачной погодой. Наиболее холодным периодом будет начало февраля, когда температура воздуха днем опустится до -10°. Затем практически весь месяц будут наблюдаться слабые морозы, достигающие -4°, -7° днем и -11°, -12° ночью. К концу февраля ожидается небольшое потепление до -1°.