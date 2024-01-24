Рабочие — без зарплаты, представление Мавлиеву и рост преступности в Башкирии

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Прокуратура оказалась недовольна отношением к памятнику культурного наследия. По анонимной жалобе надзорное ведомство осмотрело здание по адресу ул. Зенцова, 49, где располагается частная школа «Солнечный круг». По мнению проверяющих, фасад — осыпается. Ратмир Мавлиев, как глава администрации города, в чьей собственности находится объект, получил представление от прокурора, а крайними могут остаться дети — мэрия отказалась продлевать договор аренды со школой.
Башкирия заняла 38 место в рейтинге преступности. В нашем регионе число тяжких нарушений закона в 2023 году выросло на 13,6%. Самый некриминальный регион страны — Чеченская республика, по мнению РИА Новости.
Горожане продолжают жаловаться на переполненный транспорт. Одни не могут доехать от «Планеты» до Шакши, другие кое-как забиваются в многострадальный 39-й автобус в Глумилино. Учитывая планы города застроить микрорайон новыми жилыми комплексами, ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.
В Башкирии снова похоронили участника СВО. В этот раз прощание прошло с уроженцем Уфы Алексеем Мартыновым, однако церемония состоялась в Бижбулякском районе. Младший сержант, у которого остались без отца дети, удостоен Ордена Мужества посмертно.
Десятки рабочих несколько месяцев не получали зарплату в Мишкинском районе. Председатель колхоза, считают органы, имел в распоряжении средства зарплатного фонда, но потратил их на другие нужды. Предприятие проходит процедуру банкротства, рассказали в Гострудинспекции.
В Благоварском районе разгорается скандал из-за спортивной школы. По мнению родителей, которые водят детей в местный физкультурно-оздоровительный комплекс, он находится в плачевном состоянии — трубы не греют, из окон дует, туалет — кое-как справляется один на всех, а тренажёры давно пора бы пустить на металлолом и закупить новые. Районные власти обещают новый ФОК, но сроки никому неизвестны. Бывший директор спортшколы попал под уголовное дело за поборы с подчинённых.
Трудовая инспекция завершила расследование по делу о несчастном случае с рабочими, которые пострадали на строительстве «Восточного выезда». В грузовик с краном-манипулятором загрузили вагон-бытовку, в которой уместились два рабочих чуть старше 30 лет. Во время проезда под путепроводом, стрела манипулятора задела балку путепровода, из-за чего машина затормозила, а вагон-бытовку подбросило вверх. С тяжёлыми травмами рабочие были доставлены в 21-ю больницу.