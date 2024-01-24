Рабочие — без зарплаты, представление Мавлиеву и рост преступности в Башкирии

В Благоварском районе разгорается скандал из-за спортивной школы. По мнению родителей, которые водят детей в местный физкультурно-оздоровительный комплекс, он находится в плачевном состоянии — трубы не греют, из окон дует, туалет — кое-как справляется один на всех, а тренажёры давно пора бы пустить на металлолом и закупить новые. Районные власти обещают новый ФОК, но сроки никому неизвестны. Бывший директор спортшколы попал под уголовное дело за поборы с подчинённых.