Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По сообщению издания rostovgazeta.ru, основная цель эксперимента заключается в том, чтобы предоставить российским предпринимателям возможность подготовиться к обязательной маркировке продукции в мягком и бесплатном режиме при поддержке Минпромторга, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак») и других заинтересованных организаций. Этот этап должен наступить в 2025 году.
Национальная программа маркировки товаров для защиты от контрафакта стартовала в 2019 году. Она предусматривает нанесение на товары специального кода, который позволяет отследить их путь от производства до точки реализации. Кассы будут отклонять продукцию, не имеющую маркировки, что поможет защитить покупателей от покупки некачественных товаров.
Участие в программе ведущих кредитно-финансовых организаций поможет снизить нагрузку на предпринимателей в рамках эксперимента. К примеру, Модульбанк предлагает услугу сопровождения процесса маркировки новых групп товаров, включая средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства и другие. Она поможет предпринимателям с подключением и обучением работе с системой «Честный знак», электронным документооборотом, заведением товара, выпуском и печатью на него марки.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, в течение текущего года в Модулькассу будет добавлена возможность маркировки новых групп товаров. Эксперимент только начался, но к 2025 году маркировка косметики и смежной продукции станет обязательной. Модульбанк постоянно следит за изменениями в законодательстве и вносит необходимые изменения в онлайн-кассу, чтобы она была не только удобна в использовании клиентам, но и соответствовала требованиям регуляторов.
По информации пресс-службы Центра развития перспективных технологий, эксперимент был запущен из-за высокой доли нелегального оборота. В соответствии с данными НИУ ВШЭ за 2022 год, доля контрафакта на рынке косметической продукции составляла 16%, а на рынке бытовой химии — 12%. Участники рынка, включая ассоциацию товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии», Ассоциацию предприятий и профессионалов индустрии красоты, Lamoda, «Полекс Бьюти», Lab Industries и «Фармстандарт», уже поддержали эксперимент, отметили в ЦРПТ.