Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, в течение текущего года в Модулькассу будет добавлена возможность маркировки новых групп товаров. Эксперимент только начался, но к 2025 году маркировка косметики и смежной продукции станет обязательной. Модульбанк постоянно следит за изменениями в законодательстве и вносит необходимые изменения в онлайн-кассу, чтобы она была не только удобна в использовании клиентам, но и соответствовала требованиям регуляторов.