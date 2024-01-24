Литературный эксперт Александр Корнев назвал недооцененные книги

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 07:49
Он выделил переиздание «Морфологии волшебной сказки» Владимира Проппа как одну из недооцененных книг, пишет ИА RuNews24.ru.
По словам Корнева, на сегодняшний день существует большое количество книг по режиссуре и сценаристике, но в то же время многие забыли ключевые принципы, на которых базируется любая хорошая история. Именно это обучение «Морфологией волшебной сказки» является фундаментом для создания классических сюжетов. Однако при переиздании этой книги не были внесены актуальные изменения.
Корнев также отметил книгу «Помутнение» Саши Степановой, которая, по его мнению, подходит для экранизации.
Еще одним автором, которого Корнев назвал недооцененным, стал Роман Прокофьев со своим циклом книг «Звёздная кровь» в жанре «ЛитРПГ». Он отметил, что Прокофьев пишет в режиме реального времени и имеет большой потенциал.
Хотя агентство Writer's Way не занимается перекупкой авторских прав, Корнев считает, что крупные издатели должны выпустить эти книги в хорошем переплете и направить к широкой аудитории, чтобы максимально оценить их потенциал.