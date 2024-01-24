Литературный эксперт Александр Корнев назвал недооцененные книги

По словам Корнева, на сегодняшний день существует большое количество книг по режиссуре и сценаристике, но в то же время многие забыли ключевые принципы, на которых базируется любая хорошая история. Именно это обучение «Морфологией волшебной сказки» является фундаментом для создания классических сюжетов. Однако при переиздании этой книги не были внесены актуальные изменения.