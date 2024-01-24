Лауреаты конкурса РЭО «Зеленый квадрат» создадут предметы искусства из мусора

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о требованиях, предъявляемых к участникам конкурса.
По его словам, на конкурс принимаются эскизы в любом формате, из которых будут выбраны лучшие для создания предметов искусства в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму. Буцаев отметил, что понимание принципов циклической экономики есть не только у сотрудников предприятий по обращению с отходами, но и у всех людей, которые ежедневно покупают товары и выбрасывают отходы в контейнеры. В конкурсе могут участвовать не только профессионалы из области культуры, передает 56orb.ru.
Участие в конкурсе открыто для граждан России и других стран, достигших 18-летнего возраста. Принимаются эскизы в любом формате с указанием материалов, из которых будет создан арт-объект, либо фотографии готового арт-объекта.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что финалисты конкурса смогут принять участие в очной образовательной программе академии «Меганом» в феврале, где они вместе с известными художниками и профессионалами воплотят свои эскизы в готовые арт-объекты.
Подать заявку на участие и ознакомиться с условиями конкурса можно на его официальном сайте.
Академия «Меганом» — круглогодичный образовательный центр в Крыму для деятелей культуры и искусства.