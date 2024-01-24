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Лауреаты конкурса РЭО «Зеленый квадрат» создадут предметы искусства из мусора

Лауреаты конкурса РЭО «Зеленый квадрат» создадут предметы искусства из мусора

24 января 2024, 12:15
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) объявил о проведении конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат» и приглашает всех желающих принять участие. Конкурсанты имеют возможность представить свои эскизы арт-объектов из отходов и получить шанс на обучение в арт-кластере «Таврида».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о требованиях, предъявляемых к участникам конкурса.

По его словам, на конкурс принимаются эскизы в любом формате, из которых будут выбраны лучшие для создания предметов искусства в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму. Буцаев отметил, что понимание принципов циклической экономики есть не только у сотрудников предприятий по обращению с отходами, но и у всех людей, которые ежедневно покупают товары и выбрасывают отходы в контейнеры. В конкурсе могут участвовать не только профессионалы из области культуры, передает 56orb.ru.

Участие в конкурсе открыто для граждан России и других стран, достигших 18-летнего возраста. Принимаются эскизы в любом формате с указанием материалов, из которых будет создан арт-объект, либо фотографии готового арт-объекта.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что финалисты конкурса смогут принять участие в очной образовательной программе академии «Меганом» в феврале, где они вместе с известными художниками и профессионалами воплотят свои эскизы в готовые арт-объекты.

Подать заявку на участие и ознакомиться с условиями конкурса можно на его официальном сайте.

Академия «Меганом» — круглогодичный образовательный центр в Крыму для деятелей культуры и искусства.

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