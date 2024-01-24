Лауреаты конкурса РЭО «Зеленый квадрат» создадут предметы искусства из мусора

По его словам, на конкурс принимаются эскизы в любом формате, из которых будут выбраны лучшие для создания предметов искусства в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму. Буцаев отметил, что понимание принципов циклической экономики есть не только у сотрудников предприятий по обращению с отходами, но и у всех людей, которые ежедневно покупают товары и выбрасывают отходы в контейнеры. В конкурсе могут участвовать не только профессионалы из области культуры, передает 56orb.ru.