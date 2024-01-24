Кондуктора из Самары по ошибке затравили в сети из-за погибшего кота Твикса

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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В Самаре проводница стала объектом агрессии из-за трагической судьбы кота по имени Твикс. Однако пострадала не та женщина, которая выбросила животное из вагона в мороз.
В интернете были распространены сведения о том, что женщина, якобы ответственная за судьбу животного, проживает в Самаре. Неизвестные разместили ее фотографии и личную информацию, что спровоцировало волну возмущения и угроз в ее адрес со стороны пользователей сети. Но позже выяснилось, что обвиняемая жительница Самары не имеет никакого отношения к происшествию и занимается обычной работой кондуктора. В итоге, адрес сотрудницы был опубликован онлайн, что вынудило ее и ее семью временно переехать в другое место. В настоящее время семья Трифоновых старается не выходить на улицу. Женщина и ее родственники уже обратились в полицию и планируют подать заявление в прокуратуру.
Известно, что из-за агрессивного поведения некоторых жителей, у сотрудницы железной дороги подскочило давление, и ей пришлось взять больничный.
Напомним, инцидент произошел 11 января. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила кота из вагона, решив, что у него нет хозяев. Отмечается, что кота везли по специальному билету. Позже животное обнаружили мертвым. По словам главного волонтера Ольги Кудряшевой, тело кота в километре от вокзала нашел местный житель.