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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Женщину из Самары перепутали с проводницей, которая выбросила кота на мороз

Кондуктора из Самары по ошибке затравили в сети из-за погибшего кота Твикса

24 января 2024, 08:52
Фото: Midjourney

Женщину из Самары перепутали с проводницей, которая выбросила кота на мороз

Ее данные по ошибке слили в сеть блогеры, которые пытались найти проводницу, высадившую кота из поезда в мороз.

В Самаре проводница стала объектом агрессии из-за трагической судьбы кота по имени Твикс. Однако пострадала не та женщина, которая выбросила животное из вагона в мороз.

В интернете были распространены сведения о том, что женщина, якобы ответственная за судьбу животного, проживает в Самаре. Неизвестные разместили ее фотографии и личную информацию, что спровоцировало волну возмущения и угроз в ее адрес со стороны пользователей сети. Но позже выяснилось, что обвиняемая жительница Самары не имеет никакого отношения к происшествию и занимается обычной работой кондуктора. В итоге, адрес сотрудницы был опубликован онлайн, что вынудило ее и ее семью временно переехать в другое место. В настоящее время семья Трифоновых старается не выходить на улицу. Женщина и ее родственники уже обратились в полицию и планируют подать заявление в прокуратуру.

Известно, что из-за агрессивного поведения некоторых жителей, у сотрудницы железной дороги подскочило давление, и ей пришлось взять больничный.

Напомним, инцидент произошел 11 января. Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила кота из вагона, решив, что у него нет хозяев. Отмечается, что кота везли по специальному билету. Позже животное обнаружили мертвым. По словам главного волонтера Ольги Кудряшевой, тело кота в километре от вокзала нашел местный житель.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Кот#Виалина Ахсанова
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