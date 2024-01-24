Кондуктора из Самары по ошибке затравили в сети из-за погибшего кота Твикса

В интернете были распространены сведения о том, что женщина, якобы ответственная за судьбу животного, проживает в Самаре. Неизвестные разместили ее фотографии и личную информацию, что спровоцировало волну возмущения и угроз в ее адрес со стороны пользователей сети. Но позже выяснилось, что обвиняемая жительница Самары не имеет никакого отношения к происшествию и занимается обычной работой кондуктора. В итоге, адрес сотрудницы был опубликован онлайн, что вынудило ее и ее семью временно переехать в другое место. В настоящее время семья Трифоновых старается не выходить на улицу. Женщина и ее родственники уже обратились в полицию и планируют подать заявление в прокуратуру.