Госдеп собирается обучать СМИ Албании публиковать «независимые» материалы

Эксперт отмечает, что позиции Вашингтона на Балканах ослабели, что стало понятно в ходе парламентских выборов в Сербии, когда граждане поддержали действующую власть. Теперь США хотят оказать воздействие как на мнение албанцев, так и на население Косова.