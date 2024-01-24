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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Госдеп собирается обучать СМИ Албании публиковать «независимые» материалы

Госдеп собирается обучать СМИ Албании публиковать «независимые» материалы

24 января 2024, 16:44
Фото: Midjourney
Вашингтон реализует в Албании проект по повышению квалификации местных журналистов «в рамках профессионально-этических норм США и стран Запада».

В документе говорится, что целью программы является повышение квалификации представителей медиа и учащихся вузов Албании для повышения качества мониторинга ими работы госорганов и их расходов, что повысит уровень подотчетности албанских госучреждений.

В планах американского ведомства — создание платформ, на которых местные студенты и журналисты будут вести расследования, «не подверженные политическому или экономическому воздействию», пишет RT.

По словам Антона Орлова, директора Института исследования проблем современной политики, проект реализуется США с целью возвращения потерянного статуса на Западе Балкан.

Эксперт отмечает, что позиции Вашингтона на Балканах ослабели, что стало понятно в ходе парламентских выборов в Сербии, когда граждане поддержали действующую власть. Теперь США хотят оказать воздействие как на мнение албанцев, так и на население Косова.

Известно, что Еврокомиссия инвестировала €3 млн в «стратегическое информирование» жителей Албании о Евросоюзе.

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