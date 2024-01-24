Дополнительный выходной день ждёт жителей Башкирии в феврале

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В текущем году граждане Башкирии вместе с остальными жителями России получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Это означает, что последний рабочий день перед праздником, который приходится на четверг 22 февраля, будет укорочен на час, а праздничные дни начнутся с пятницы 23 февраля.
Учитывая, что 23 февраля празднуется в пятницу, у жителей будет продленный уик-энд с 23 по 25 февраля. Следует отметить, что согласно законодательству, день 23 февраля не засчитывается в общее количество дней годового оплачиваемого отпуска.
Ранее Mkset сообщал как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году.