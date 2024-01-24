Дополнительный выходной день ждёт жителей Башкирии в феврале

В текущем году граждане Башкирии вместе с остальными жителями России получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Это означает, что последний рабочий день перед праздником, который приходится на четверг 22 февраля, будет укорочен на час, а праздничные дни начнутся с пятницы 23 февраля.