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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Жители Башкирии получают дополнительный выходной в следующем месяце

Дополнительный выходной день ждёт жителей Башкирии в феврале

24 января 2024, 06:33
Фото: 1MI

Жители Башкирии получают дополнительный выходной в следующем месяце

В следующем месяце жители республики отдохнут на один день больше

В текущем году граждане Башкирии вместе с остальными жителями России получат дополнительный выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Это означает, что последний рабочий день перед праздником, который приходится на четверг 22 февраля, будет укорочен на час, а праздничные дни начнутся с пятницы 23 февраля.

Учитывая, что 23 февраля празднуется в пятницу, у жителей будет продленный уик-энд с 23 по 25 февраля. Следует отметить, что согласно законодательству, день 23 февраля не засчитывается в общее количество дней годового оплачиваемого отпуска.

Ранее Mkset сообщал как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Выходные дни#Праздники#Виалина Ахсанова#Праздничные дни
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