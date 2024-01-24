Один из депутатов Госсобрания Башкирии отправится добровольцем в зону СВО

Алексей Локотченко, депутат Госсобрания Башкирии, решил пойти на СВО добровольцем. Об этом он заявил на личной странице у себя в соцсетях. В своем заявлении он подчеркнул, что в отличие от тех, кто участвует в оппозиционных митингах и называет себя патриотами Башкортостана, он решил лично встать на защиту Родины. Его цель — показать истинный патриотизм через свои поступки, а не просто слова.