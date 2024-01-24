Один из депутатов Госсобрания Башкирии отправится добровольцем в зону СВО

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Алексей Локотченко, депутат Госсобрания Башкирии, решил пойти на СВО добровольцем. Об этом он заявил на личной странице у себя в соцсетях. В своем заявлении он подчеркнул, что в отличие от тех, кто участвует в оппозиционных митингах и называет себя патриотами Башкортостана, он решил лично встать на защиту Родины. Его цель — показать истинный патриотизм через свои поступки, а не просто слова.
«Защита России-наша главная задача. Именно поэтому я отправляюсь для участия в СВО в качестве добровольца., — написал он.»
Локотченко Алексей Юрьевич Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. Он родился 13.02.1995 г. в Уфе. Алексей Юрьевич закончил в 2013 году Башкирский государственный университет по специальности — Право и организация социального обеспечения. Также с мая 2015 года и до апреля 2018 года он работал в отделе уголовного розыска ОМВД России по Уфимскому району МВД по Республике Башкортостан