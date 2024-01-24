Депутат Госдумы предложил обязать МФО раскрывать данные об иностранных учредителях

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Нередко инвестиционные и микрофинансовые организации, которые работают в России, имеют в числе учредителей иностранцев или иностранные компании, в том числе из государств, включённых в перечень недружественных стран, пишет RT.
В настоящее время подобная информация клиентам не предоставляется, хотя её наличие в договоре могло бы повлиять на решение о сотрудничестве с данной МФО или инвесткомпаниями.
Многие клиенты не захотят делиться персональными данными с такими компаниями. Также могут возникнуть проблемы с привлечением иностранных учредителей к судебной ответственности.
С целью снятия этих рисков депутат и обратился к главе Банка России, написав обращение на имя Эльвиры Набиуллиной.