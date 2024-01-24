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Updated Сегодня, 10:14

Депутат Госдумы предложил обязать МФО раскрывать данные об иностранных учредителях

Депутат Госдумы предложил обязать МФО раскрывать данные об иностранных учредителях

24 января 2024, 10:12
Фото: 1MI
Депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров считает, что информация об иностранных учредителях должна указываться непосредственно в договоре с клиентами. Соответствующее письмо направлено лично руководителю ЦБ РФ Набиуллиной.

Нередко инвестиционные и микрофинансовые организации, которые работают в России, имеют в числе учредителей иностранцев или иностранные компании, в том числе из государств, включённых в перечень недружественных стран, пишет RT.

В настоящее время подобная информация клиентам не предоставляется, хотя её наличие в договоре могло бы повлиять на решение о сотрудничестве с данной МФО или инвесткомпаниями.

Многие клиенты не захотят делиться персональными данными с такими компаниями. Также могут возникнуть проблемы с привлечением иностранных учредителей к судебной ответственности.

С целью снятия этих рисков депутат и обратился к главе Банка России, написав обращение на имя Эльвиры Набиуллиной.

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