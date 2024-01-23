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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Юрист рассказала, как вести разговор с коллекторами

Юрист рассказала, как вести разговор с коллекторами

23 января 2024, 04:28
Фото: Midjourney
По словам юриста Натальи Вайнберг, существует простой способ отличить коллектора от мошенника.

Эксперт рекомендует требовать информацию о коллекторской организации — название, реквизиты, адрес, действующий номер и ФИО специалиста, с которым происходит беседа.

Она рассказала RT, что если в сети нет данных об организации, вероятно, вы говорили с мошенниками. Если же агентство есть, то по номеру на сайте следует запросить информацию о специалисте, с которым велась беседа. Затем нужно узнать, числитесь ли вы в перечне должников организации.

На сайте ФССП размещен перечень компаний, имеющих право на коллекторскую деятельность.

Сотрудники таких агентств не вправе наносить ущерб или присваивать ваши вещи, угрожать, а также сообщать о задолженности третьим лицам и оказывать психологическое давление.

О нарушении ваших прав можно известить Федеральную службу судебных приставов, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств или, в случае нарушения конфиденциальности персональных данных — в Роскомнадзор.

Если из уст коллектора прозвучали угрозы, рекомендуется подать заявление в полицейский участок и написать обращение в прокуратуру.

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