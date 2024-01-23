Юрист рассказала, как вести разговор с коллекторами

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Эксперт рекомендует требовать информацию о коллекторской организации — название, реквизиты, адрес, действующий номер и ФИО специалиста, с которым происходит беседа.
Она рассказала RT, что если в сети нет данных об организации, вероятно, вы говорили с мошенниками. Если же агентство есть, то по номеру на сайте следует запросить информацию о специалисте, с которым велась беседа. Затем нужно узнать, числитесь ли вы в перечне должников организации.
На сайте ФССП размещен перечень компаний, имеющих право на коллекторскую деятельность.
Сотрудники таких агентств не вправе наносить ущерб или присваивать ваши вещи, угрожать, а также сообщать о задолженности третьим лицам и оказывать психологическое давление.
О нарушении ваших прав можно известить Федеральную службу судебных приставов, Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств или, в случае нарушения конфиденциальности персональных данных — в Роскомнадзор.
Если из уст коллектора прозвучали угрозы, рекомендуется подать заявление в полицейский участок и написать обращение в прокуратуру.