Юрист рассказала, как вести разговор с коллекторами

Она рассказала RT, что если в сети нет данных об организации, вероятно, вы говорили с мошенниками. Если же агентство есть, то по номеру на сайте следует запросить информацию о специалисте, с которым велась беседа. Затем нужно узнать, числитесь ли вы в перечне должников организации.