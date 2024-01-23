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Врач Власов заявил о везении ребенка, облитого жидким азотом в московском ТЦ

Врач Власов заявил о везении ребенка, облитого жидким азотом в московском ТЦ

23 января 2024, 14:01
Фото: 1MI
Комментируя ситуацию, произошедшую в семейном парке «Zамания» в московском ТЦ «Калейдоскоп», врач Василий Власов заявил о печальных последствиях неправильного применения безопасных, на первый взгляд, вещей. Речь идет о несчастном случае, когда аниматор на празднике пролила на ребенка жидкий азот.

Как пишет runews24.ru, в результате происшествия пострадала 10-летняя школьница, мать которой оплатила билет на развлекательную детскую программу в размере 42 тысяч рублей. Однако организаторы праздника не оповестили родителей об использовании жидкого азота на мероприятии.

Сообщается, что аниматор предложила детям охладить свои напитки и нечаянно пролила на ребенка азот. Приехавшие врачи КСП диагностировали у пострадавшей ожоги рук и ног второй степени.

Доктор медицинских наук Василий Викторович Власов озвучил изданию свое мнение, подчеркнув, что азот является полезным веществом, и лишь неправильное использование может сделать его опасным в руках неосторожного человека. Если азот попал на кожу в незначительном количестве, он почти мгновенно испарится, а в случае поражения более серьезным объемом замороженной жидкости произойдет ожог, что и наблюдается в конкретном случае.

#Общество
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