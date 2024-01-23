Врач Власов заявил о везении ребенка, облитого жидким азотом в московском ТЦ

Доктор медицинских наук Василий Викторович Власов озвучил изданию свое мнение, подчеркнув, что азот является полезным веществом, и лишь неправильное использование может сделать его опасным в руках неосторожного человека. Если азот попал на кожу в незначительном количестве, он почти мгновенно испарится, а в случае поражения более серьезным объемом замороженной жидкости произойдет ожог, что и наблюдается в конкретном случае.