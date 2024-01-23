Власти Башкирии рассматривают вариант продления моратория на публичные слушания

На сайте республиканского министерства строительства опубликован проект постановления правительства Башкирии, в соответствии с которым в 2024 году планируется отменить проведение общественных обсуждений и публичных слушаний при утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки и проектов межевания территории, а также при внесении изменений в них.