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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Башкирии планирует отказаться от публичных слушаний при утверждении генплана

Власти Башкирии рассматривают вариант продления моратория на публичные слушания

23 января 2024, 15:23
Фото: 1MI

В Башкирии планирует отказаться от публичных слушаний при утверждении генплана

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте республиканского министерства строительства.

На сайте республиканского министерства строительства опубликован проект постановления правительства Башкирии, в соответствии с которым в 2024 году планируется отменить проведение общественных обсуждений и публичных слушаний при утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки и проектов межевания территории, а также при внесении изменений в них.

Эта инициатива, направленная на исключение общественного участия в процессе принятия важных градостроительных решений.

Отметим, что весной 2022 года в республике был установлен первоначальный мораторий на подобные слушания, который затем был продлен на следующий год.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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