В Советском районе Уфы снесут ряд домов

В Советском районе Уфы в рамках проекта комплексного развития территории жилой застройки планируется снести ряд частных домов на улицах Карла Маркса, Запотоцкого, 9 Января и бульваре Ибрагимова, а также бани и гаражи. Речь идет о квартале площадью в 6,7 гектара, ограниченном улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова.