mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Администрация Уфы объявила тендер на застройку квартала за парком Якутова

В Советском районе Уфы снесут ряд домов

23 января 2024, 08:32
Фото: 1MI

Администрация Уфы объявила тендер на застройку квартала за парком Якутова

Соответствующее постановление за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева опубликовано на сайте администрации.

В Советском районе Уфы в рамках проекта комплексного развития территории жилой застройки планируется снести ряд частных домов на улицах Карла Маркса, Запотоцкого, 9 Января и бульваре Ибрагимова, а также бани и гаражи. Речь идет о квартале площадью в 6,7 гектара, ограниченном улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова.

На данной территории, согласно планам мэрии, планируется строительство многоэтажных домов, паркинга, спортивных и детских площадок, магазинов и пространств для отдыха. Территорию намерены благоустроить, озеленить, а также установить малые архитектурные формы и общественные туалеты.

Реализовать данный проект планируется в течение девяти лет. Отмечается, что объём возведенных жилых домов не будет достигать более 103 тысяч квадратных метров.

Напомним, предыдущий конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории в Советском районе отменило Управление Федеральной антимонопольной службы по РБ.

#Общество#Город#Администрация Уфы#Застройка#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Снос жилых домов#Снос
Подпишитесь
Похолодание до -28 градусов ожидает Башкирию во второй половине недели
Сегодня, 04:55
Уголовное дело против мобилизованного уфимца, которого мать вернула с СВО, прекратили
Вчера, 10:57
В Уфе арестовали администратора телеграм-канала координировавшего митинги в Баймаке
Вчера, 11:45
«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*
Вчера, 09:40
«Вопрос стоит очень остро»: Радий Хабиров высказался о качестве уборки снега в Уфе
Вчера, 09:45
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
Вчера, 12:29