В Советском районе Уфы снесут ряд домов

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:42
В Советском районе Уфы в рамках проекта комплексного развития территории жилой застройки планируется снести ряд частных домов на улицах Карла Маркса, Запотоцкого, 9 Января и бульваре Ибрагимова, а также бани и гаражи. Речь идет о квартале площадью в 6,7 гектара, ограниченном улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова.
На данной территории, согласно планам мэрии, планируется строительство многоэтажных домов, паркинга, спортивных и детских площадок, магазинов и пространств для отдыха. Территорию намерены благоустроить, озеленить, а также установить малые архитектурные формы и общественные туалеты.
Реализовать данный проект планируется в течение девяти лет. Отмечается, что объём возведенных жилых домов не будет достигать более 103 тысяч квадратных метров.
Напомним, предыдущий конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории в Советском районе отменило Управление Федеральной антимонопольной службы по РБ.