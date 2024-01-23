В России появилась первая онлайн-база льготного госимущества для МСП

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:05
Раньше получить такую информацию можно было только путем обращения в офис МФЦ или через выписку с портала «Госуслуги». Корпорация МСП осуществляет формирование реестра имущества.
Издание пишет, что на сегодняшний день в единой онлайн-базе собрано более 48 тысяч свободных объектов. Поступающие в нее данные из 85 регионов и более 7,5 тысячи муниципальных образований постоянно обновляются. Представители малого и среднего предпринимательства с помощью нового сервиса могут найти удобные офисные помещения, выбрать площадки для развития производства или земельные участки, которые соответствуют их запросам. Кроме этого, в сервисе сформирован отдельный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц. В настоящее время таких объектов насчитывается больше 300, сообщает ТАСС.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, за 2 недели работы сервиса им уже воспользовались больше 7 тысяч раз. Сервис делает работу по реализации государственного и муниципального имущества прозрачной, и это очень важно. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам Российской Федерации. Представители бизнеса также могут подписаться на уведомления о новых объектах, которые соответствуют их запросам.
При разработке сервиса «Имущество для бизнеса» основное внимание уделили простоте, удобству и скорости поиска. Когда предприниматель выбирает нужный объект по определенным параметрам, ему больше нет необходимости разбираться, на какой электронной площадке будут проводиться конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Для подбора нужного имущества достаточно авторизоваться на платформе МСП.РФ через «Госуслуги» и указать критерии для формирования списка объектов.
Воспользоваться новым сервисом на цифровой платформе МСП.РФ могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица. В каталог включено имущество, которое доступно на торгах только предпринимателям, входящим в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым. К таким торгам крупные предприятия не допускаются. В каталоге эти объекты отмечены специальными ярлыками.
Напомним, цифровую платформу МСП.РФ для малого и среднего предпринимательства разработала Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России. Среди задач платформы повышение доступности услуг и мер поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства. Создание и развитие цифровой платформы осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Куратором проекта выступает первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.