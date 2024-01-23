В России появилась первая онлайн-база льготного госимущества для МСП

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, за 2 недели работы сервиса им уже воспользовались больше 7 тысяч раз. Сервис делает работу по реализации государственного и муниципального имущества прозрачной, и это очень важно. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить на льготных условиях в соответствии с 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам Российской Федерации. Представители бизнеса также могут подписаться на уведомления о новых объектах, которые соответствуют их запросам.