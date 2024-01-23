В результате ввоза украинского мяса птицы во Франции ухудшилось положение фермеров

Пари подчеркнула, что правительство проигнорировало предостережения национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol, не высказавшись летом минувшего года против продления соглашения. Депутат убеждена, что все говорит о том, что защитная мера, используемая в случае, когда перед одним из государств возникает угроза его интересам, применена не будет.