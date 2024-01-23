В результате ввоза украинского мяса птицы во Франции ухудшилось положение фермеров

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Депутат обратилась к главе французского МИД Стефану Сежурне с просьбой рассказать о мерах, планируемых для сохранения сельскохозяйственного суверенитета страны и помощи фермерским хозяйствам, уже испытывающим затруднения в бизнесе.
По словам парламентария, в январе — марте минувшего года ввоз украинского мяса птицы в Евросоюз увеличился на 201% — это соответствует ежемесячным 25 тыс. тонн. Такой части рынка лишились производители ЕС. Что касается Франции, то с апреля 2022 года в государство импортируется на 122% больше украинской продукции, пишет RT.
Пари подчеркнула, что правительство проигнорировало предостережения национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol, не высказавшись летом минувшего года против продления соглашения. Депутат убеждена, что все говорит о том, что защитная мера, используемая в случае, когда перед одним из государств возникает угроза его интересам, применена не будет.