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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В результате ввоза украинского мяса птицы во Франции ухудшилось положение фермеров

В результате ввоза украинского мяса птицы во Франции ухудшилось положение фермеров

23 января 2024, 04:24
Фото: 1MI
Согласно заявлению Матильды Пари, члена французского Национального собрания, птицеводческая отрасль страны находится в опасности ввиду отмены пошлин таможни на ввоз украинского мяса птицы.

Депутат обратилась к главе французского МИД Стефану Сежурне с просьбой рассказать о мерах, планируемых для сохранения сельскохозяйственного суверенитета страны и помощи фермерским хозяйствам, уже испытывающим затруднения в бизнесе.

По словам парламентария, в январе — марте минувшего года ввоз украинского мяса птицы в Евросоюз увеличился на 201% — это соответствует ежемесячным 25 тыс. тонн. Такой части рынка лишились производители ЕС. Что касается Франции, то с апреля 2022 года в государство импортируется на 122% больше украинской продукции, пишет RT.

Пари подчеркнула, что правительство проигнорировало предостережения национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol, не высказавшись летом минувшего года против продления соглашения. Депутат убеждена, что все говорит о том, что защитная мера, используемая в случае, когда перед одним из государств возникает угроза его интересам, применена не будет.

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