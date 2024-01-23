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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Башкирии возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капремонта

В Башкирии управляющая компания пыталась незаконно обогатиться на 4.3 млн рублей

23 января 2024, 08:03
Фото: 1MI

В Башкирии возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капремонта

Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Управляющая компания ООО «БурГеоИнжиниринг» в Учалах имитировала проведение собрания жильцов обслуживаемого ею многоквартирного дома по улице Мира в целях незаконного обогащения. В этой связи межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

На основании протокола общего собрания жильцов дома, где за утверждение сметы расходов на дополнительный объем финансирования на почти 4,3 млн рублей проголосовало 100%. В результате управляющая компания данную сумму получила.

Однако позднее выяснилось, что подобного собрания не проводилось. Жильцы дома не обсуждали указанный вопрос и не ставили свои подписи в документе.

В настоящий момент по данной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которого находятся на контроле надзорного ведомства.

#Общество#Происшествия#Город#Мошенничество#Управляющие компании#Прокуратура Башкирии#Капремонт#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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