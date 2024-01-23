В Башкирии управляющая компания пыталась незаконно обогатиться на 4.3 млн рублей

Управляющая компания ООО «БурГеоИнжиниринг» в Учалах имитировала проведение собрания жильцов обслуживаемого ею многоквартирного дома по улице Мира в целях незаконного обогащения. В этой связи межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.