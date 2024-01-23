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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Пробки в 8 баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 23 января

Уфу вновь сковали восьмибальные пробки

23 января 2024, 13:11
Фото: 1MI

Пробки в 8 баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 23 января

Движение затруднено по многим городским улицам

Сервис Яндекс. Карты оценивает ситуацию с загруженностью на уфимских дорогах в восемь баллов из десяти возможных.

Самая сложная ситуация с транспортом наблюдается в Советском и Октябрьском районах. Пробки возникают на проспекте Октября, улице 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Рудольфа Нуреева, Шафиева, Рязанской, Южном проезде и других. Критическая ситуация наблюдается также на Уфимском шоссе и на улице Трамвайная.

Напомним, ранее в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Пробки#Виалина Ахсанова
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