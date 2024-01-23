Уфу вновь сковали восьмибальные пробки

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сервис Яндекс. Карты оценивает ситуацию с загруженностью на уфимских дорогах в восемь баллов из десяти возможных.
Самая сложная ситуация с транспортом наблюдается в Советском и Октябрьском районах. Пробки возникают на проспекте Октября, улице 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Рудольфа Нуреева, Шафиева, Рязанской, Южном проезде и других. Критическая ситуация наблюдается также на Уфимском шоссе и на улице Трамвайная.
Напомним, ранее в Уфе дважды регистрировались антирекорды — загруженность дорог составила 11 баллов из 10 возможных.