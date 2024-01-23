Уфу вновь сковали восьмибальные пробки

Самая сложная ситуация с транспортом наблюдается в Советском и Октябрьском районах. Пробки возникают на проспекте Октября, улице 50 лет СССР, города Галле, Рихарда Зорге, Рудольфа Нуреева, Шафиева, Рязанской, Южном проезде и других. Критическая ситуация наблюдается также на Уфимском шоссе и на улице Трамвайная.