Путин озвучил инициативу об общероссийском родительском комитете

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
23 января в ходе Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» лидер государства встретился с россиянами, участвовавшими в проектах «Семья года» и «Это у нас семейное». Новую инициативу предложили Путину супруги Каретниковы.
Путин высказался в поддержку идеи, отметив, что она позволит наладить дополнительную коммуникацию между школой, федеральным и региональным правительством и родителями детей, пишет russian.rt.com.
Президент заявил, что задача не представляет сложности, и глава министерства может быстро справиться с этой работой. Он подчеркнул, что следует установить направления деятельности предложенной структуры.