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Путин озвучил инициативу об общероссийском родительском комитете

Путин озвучил инициативу об общероссийском родительском комитете

23 января 2024, 17:15
Фото: Midjourney
Согласно заявлению, сделанному лидером Российской Федерации Владимиром Путиным на международной выставке-форуме «Россия» в ходе беседы с участниками и лауреатами российских семейных конкурсов, он намерен дать поручение по проработке инициативы об учреждении общероссийского родительского комитета.

23 января в ходе Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» лидер государства встретился с россиянами, участвовавшими в проектах «Семья года» и «Это у нас семейное». Новую инициативу предложили Путину супруги Каретниковы.

Путин высказался в поддержку идеи, отметив, что она позволит наладить дополнительную коммуникацию между школой, федеральным и региональным правительством и родителями детей, пишет russian.rt.com.

Президент заявил, что задача не представляет сложности, и глава министерства может быстро справиться с этой работой. Он подчеркнул, что следует установить направления деятельности предложенной структуры.

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